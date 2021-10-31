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Колос на матче против Львова разыграет 100 кг сахара
Это один из пяти ценных призов
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В рамках 13-го тура УПЛ "Колос" на своем стадионе примет "Львов". Несмотря на карантинные ограничения, коваливцы хотят увеличивать свою армию фанатов на трибунах, поэтому устроили розыгрыш в день матча.
Среди призов: телевизор, смартфон, микроволновка, игровая футболка клуба с автографами и 100 килограмм сахара. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно купить матчевую программу поединка "Колос" - "Львов", которая стоит 30 гривен. Ее можно приобрести в кассах или палатках на стадионе.
Победителей выберут жребием, который состоится в перерыве встречи.
Напомним, что стартовый свисток матча "Колос" и "Львов" запланирован на 14:00, 31 октября. Добавим, что сейчас между командами всего четыре очка отрыва: коваливцы занимают 11 место в УПЛ, а львовяне – 14-е.
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