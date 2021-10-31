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Колос на матче против Львова разыграет 100 кг сахара

Премьер-лига
(1 голосов)

Это один из пяти ценных призов

Колос на матче против Львова разыграет 100 кг сахара

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 13-го тура УПЛ "Колос" на своем стадионе примет "Львов". Несмотря на карантинные ограничения, коваливцы хотят увеличивать свою армию фанатов на трибунах, поэтому устроили розыгрыш в день матча.

Среди призов: телевизор, смартфон, микроволновка, игровая футболка клуба с автографами и 100 килограмм сахара. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно купить матчевую программу поединка "Колос" - "Львов", которая стоит 30 гривен. Ее можно приобрести в кассах или палатках на стадионе.

Победителей выберут жребием, который состоится в перерыве встречи.

Напомним, что стартовый свисток матча "Колос" и "Львов" запланирован на 14:00, 31 октября. Добавим, что сейчас между командами всего четыре очка отрыва: коваливцы занимают 11 место в УПЛ, а львовяне – 14-е.

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В статье: Колос (Ковалевка) Львов
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Комментарии (4)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.10.2021 в 13:02
Это колохоз какой-то...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.10.2021 в 12:49
Я в такой хлам вчера нажрался, что ни атоксил, ни боржоми не помогает.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.10.2021 в 12:57
Глутаргинчик попробуй))
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.10.2021 в 12:40
І три мішки комбікорму.
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