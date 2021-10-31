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В шаге от большой цифры. Матч против Мариуполя стал для Динамо 900-м в чемпионатах Украины

Премьер-лига
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Во второй раз юбилей киевляне проводят поединком против “азовцев”

В шаге от большой цифры. Матч против Мариуполя стал для Динамо 900-м в чемпионатах Украины

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Матч 13-го тура УПЛ против "Мариуполя" для "Динамо" стал не только восьмым победным в последних девяти встречах в чемпионате, но и юбилейным. Киевляне провели 900 поединков в рамках своих выступлений в чемпионатах Украины.

В активе киевлян 659 побед и 1939 забитых мячей, в пассиве – 89 поражений и 589 пропущенных голов. Также 152 игры завершились ничейным результатом.

Первый матч в своей истории выступлений в украинских чемпионатах "Динамо" выиграло. Тогда, в марте 1992-го года, “бело-синие” под руководством Анатолия Пузача одолели харьковский Металлист 2:1.

  • 1-й: 07.03.1992 "Металлист" Харьков 2:1 (д) Анатолий ПУЗАЧ
  • 100-й: 01.12.1994 "Днепр" 4:2 (д) Йожеф САБО
  • 200-й: 20.04.1998 "Прикарпатье" Ивано-Франковск 3:0 (г) Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
  • 300-й: 21.07.2001 "Днепр" 0:0 (г) Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
  • 400-й: 06.03.2005 "Металлист" Харьков 2:0 (г) Йожеф САБО
  • 500-й: 20.04.2008 "Нефтяник" Ахтырка 3:0 (г) Юрий СЕМИН
  • 600-й: 13.08.2011 "Арсенал" Киев 2:0 (г) Юрий СЕМИН
  • 700-й: 15.03.2015 "Мариуполь" 5:0 (г) Сергей РЕБРОВ
  • 800-й: 03.08.2018 "Шахтер" Донецк 1:0 (д) Александр ХАЦКЕВИЧ
  • 900-й: 30.10.2021 "Мариуполь" 3:2 (г) Мирча ЛУЧЕСКУ

Всего в активе "Динамо" 16 украинских чемпионств, что является рекордом. Также 12 раз киевляне занимали второе место, а однажды ограничились бронзовыми медалями (2013 г.). Сезон 2013/2014 гг. стал для “бело-синих” единственным в истории их выступлений в украинских чемпионатах без призового места.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Высшая лига Мариуполь
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