В шаге от большой цифры. Матч против Мариуполя стал для Динамо 900-м в чемпионатах Украины

Матч 13-го тура УПЛ против "Мариуполя" для "Динамо" стал не только восьмым победным в последних девяти встречах в чемпионате, но и юбилейным. Киевляне провели 900 поединков в рамках своих выступлений в чемпионатах Украины.

В активе киевлян 659 побед и 1939 забитых мячей, в пассиве – 89 поражений и 589 пропущенных голов. Также 152 игры завершились ничейным результатом.

Первый матч в своей истории выступлений в украинских чемпионатах "Динамо" выиграло. Тогда, в марте 1992-го года, “бело-синие” под руководством Анатолия Пузача одолели харьковский Металлист 2:1.

1-й: 07.03.1992 "Металлист" Харьков 2:1 (д) Анатолий ПУЗАЧ

Анатолий ПУЗАЧ 100-й: 01.12.1994 "Днепр" 4:2 (д) Йожеф САБО

Йожеф САБО 200-й: 20.04.1998 "Прикарпатье" Ивано-Франковск 3:0 (г) Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 300-й: 21.07.2001 "Днепр" 0:0 (г) Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 400-й: 06.03.2005 "Металлист" Харьков 2:0 (г) Йожеф САБО

Йожеф САБО 500-й: 20.04.2008 "Нефтяник" Ахтырка 3:0 (г) Юрий СЕМИН

Юрий СЕМИН 600-й: 13.08.2011 "Арсенал" Киев 2:0 (г) Юрий СЕМИН

Юрий СЕМИН 700-й: 15.03.2015 "Мариуполь" 5:0 (г) Сергей РЕБРОВ

Сергей РЕБРОВ 800-й: 03.08.2018 "Шахтер" Донецк 1:0 (д) Александр ХАЦКЕВИЧ

Александр ХАЦКЕВИЧ 900-й: 30.10.2021 "Мариуполь" 3:2 (г) Мирча ЛУЧЕСКУ

Всего в активе "Динамо" 16 украинских чемпионств, что является рекордом. Также 12 раз киевляне занимали второе место, а однажды ограничились бронзовыми медалями (2013 г.). Сезон 2013/2014 гг. стал для “бело-синих” единственным в истории их выступлений в украинских чемпионатах без призового места.