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Вирт: Мы – дебютанты УПЛ и радуемся каждому турнирному очку
Уже 19 в этом сезоне!
Фото: НК Верес
Наставник ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал нулевую ничью своих подопечных в матче против петровского "Ингульца":
“Даже ничья – это один балл в копилку. Поэтому мы довольны результатом и игрой. Два дня назад мы отыграли против "Ворсклы". Но сегодня неплохо выглядели физически, не уступали более свежим футболистам Ингульца. А в конце игры мы даже превосходили соперников. Где-то нам не хватало мастерства. Мог Михаил Шестаков решить судьбу игры, но не реализовал свой шанс. Это была равная игра с небольшим количеством моментов. Довольны результатом.
Трудная боевая игра, много единоборств. Мы в них не уступили – поэтому результат закономерен. Мы – дебютанты Премьер-лиги и радуемся каждому турнирному очку. Ингулец – непростой соперник. Они внизу турнирной таблицы тоже очень хотели победить - поэтому все закономерно.
Да, мы пытались усиливать атаку. Хорошо вошли в игру свежие футболисты, прибавили нам скорости, цеплялись за мяч. К ним нет замечаний.
Сейчас у нас будет два дня выходных. Команда очень устала. Потому что мы сыграли три игры за семь дней. Отдохнем и с новыми силами выйдем на игру против Зари”, - сказал Вирт.
Напомним, что после 13 сыгранных матчей в активе "Вереса" 19 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Отметим, что встреча против Ингульца стала уже седьмой сухой в текущем розыгрыше чемпионата для подопечных Вирта.
Следующий поединок ровенчане проведут против "Зари" в гостях 7 ноября.
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