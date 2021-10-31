Колос - Львов 0:1. Президента не поздравили

За день до матча в Ковалевке, свое 35-летие встретил президент "Колоса" Андрей Засуха. Не знаем, как именно именинник отпраздновал это событие, но в воскресенье он посетил стадион "бело-черных", дабы понаблюдать за матчем своей команды. Команды, которая переживает очень непростые времена. Скучная игра, минимальное количество голов, серия без побед и вылет из кубка от перволигового коллектива - примерно так можно описать нынешнее положение "Колоса". Чтобы немного скрасить негативные эмоции болельщиков, в клубе в день матча провели раздачу призов. Была разыграна и разного рода техника, и место рядом с президентом ("Колоса") на игру с "Шахтером", и сразу сто килограмм сахара. Одним словом, достаточно ценные награды.

Еще до матча мы прогнозировали, что и.о. тренера "Колоса" Сергей Кузнецов продолжит искать идеальное сочетание игроков на поле. Сегодня он пустил в бой Нику Ситчинаву, которого летом подписали для усиление атаки. Правда пока нападающий продолжает идти без голов за новую команду. У Олега Дулуба нет широкой скамейки, а потому даже после 120 минут в кубку на неделе, он провел лишь две замены.

Старт матча настроил зрителей на позитив. "Львов" не сразу отошел к своим владениям, попытавшись высоко встречать оппонента. "Колос" неплохо бежал вперед и даже имел неплохой момент после стандарта. На секунду нам показалось, что поставив в анонсе на нулевку, мы немного недооценили команды. Оставшиеся время первой половины вернуло все на свои места. Футболисты обеих команд очень легко разрушали начинания соперника, а потому смотреть особо было не на что. Скука, фолы, три желтые, брак, потери. В общем, стандартный набор для двух худших атак этого сезона. Где-то на трибунах скучали вип-гости - Андрей Павелко и Алексей Михайличенко. Возможно, на сегодня у них были другие планы. Более веселые.

Сразу после перерыва случился один из ключевых моментов матча, который мог развернуть ход повествования. Самый активный игрок львовян Алексей Довгий запрессинговал Нгамба на чужой половине, отобрав у легионера мяч. Сфера отлетела на Ныча, который находясь на ударной позиции перед воротами, не пробил сам, а решил скинуть на Довгого. Передача была исполнена плоховато, после которой мяч вылетел за пределы поля. Действия нападающего не понял никто, ведь даже Алексей, на правах капитана, повысил голос на товарища. Его эмоции понять можно, учитывая, что сам полузащитник этот момент и создал.

Этот неожиданный взрыв так и остался единственным. Почти. Несмотря на несколько атакующих замен, оба коуча куда больше думали об обороне и о том, как бы не потерять очко. Впереди ни у "Колоса", ни у "Львова" не клеилось практически ничего. Дулуб сделал ставку на скорость Тавареша и Эрнеста, убрав рослого Ныча - мимо. Кузнецов пустил в бой опытного Лысенко и экс-львовянина Ренана - в молоко. И когда начало казаться, что ничего интересного сегодня не случится, "Львов" повел в счете. После стандарта. Обычная подача в штрафную, удар Эрнеста, сейв Волынца и добивание Романчука. В таких случах принято говорить: На ровном месте. После произошедшего кипер "Колоса" был готов разорвать Ренана, хотя в этом случае нужно предъявлять претензии всех игрокам в собственной штрафной. Ибо они просто наблюдали за победным голом "сине-золотых".

Особых итогов подводить смысла нет. Команды не наиграли на голы, но одна сторона таки смогла забить, подтвердив серьезный кризис оппонента. Президенту "Колоса" советуем никому не отдавать сто килограмм сахара и оставить их себе, дабы хоть немного подсластить горечь от последних результатов команды.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Алексей Миронов (Полтава), Денис Сердюк (Полтава)

Колос - ФК Львов 0:1

Гол: Александр Романчук 83

Колос: Евгений Волынец, Матия Ром, Тарас Сакив, Кирилл Петров, Анатолий Нуриев (Оливейра Ренан 57), Вадим Милько, Вячеслав Чурко (Диего Сантос 80), Александр Павловец, Альваро Нгамба Тадэ, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 57), Олег Ильин (Денис Костышин 80)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Назарий Ныч (Борис Крушинский 68), Александр Романчук, Владимир Якимец, Андрей Бусько (Дмитрий Семенив 68), Артур Ременяк (Алваро Тавареш 61), Эрнест Антви, Сергей Политыло

Предупреждения: Альваро Нгамба Тадэ 21 - Александр Романчук 16, Алексей Довгий 40, Борис Крушинский 71, Сергей Политыло 73