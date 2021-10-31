  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гецко: В Динамо и Шахтере нет квалифицированных центральных нападающих
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: В Динамо и Шахтере нет квалифицированных центральных нападающих

Премьер-лига
(1 голосов)

И есть проблемы в защите

Гецко: В Динамо и Шахтере нет квалифицированных центральных нападающих

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал синхронные победы "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ:

“- Киевляне и дончане располагают составами, позволяющими им уверенно выступать сразу на двух фронтах на внутренней арене. Хотя, на мой взгляд, во вчерашних поединках наставникам "Динамо" и "Шахтера" уже было не до экспериментов и они бросили в бой составы, максимально приближенные к сыграющим с "Барселоной" и "Реалом" соответственно. Разве кто-то отсутствовал из-за микротравмы.

- У вас были сомнения, что "Динамо" и "Шахтер" победят?

- Нет. По уровню подготовки и подбора исполнителей динамовцы и “горняки” превосходили своих визави. Они без особого труда записали в свой актив по три очка.

Динамовцы должны винить только самих себя, что в конце поединка в Мариуполе заставили поволноваться своего главного тренера Мирчу Луческу. Ведь в ходе матча они особенно не напрягаясь должны были выигрывать с преимуществом в 4-5 мячей, но в компенсированное время начудили, позволив хозяевам сократить отставание в счете до минимума.

Что касается "горняков", то они были более благоразумны и итоговый счет в матче с "Десной" четко отразил насколько ощутимо их преимущество в мастерстве.

- Что понравилось в действиях отечественных грандов?

- Быстрый переход из обороны в атаку. Чувствуется, что над этим много работают.

- Уязвимые места заметили?

- Беспокоит, что в рядах "Динамо" и "Шахтера" нет квалифицированных центральных нападающих, которые создавали проблемы соперникам в Лиге чемпионов. Также не понравилось, как киевляне играли с "Мариуполем" в кубковом поединке и вчера в конце матчей. Убежден, что им досталось орехи Мирчи Луческу. Так беспорядочно действовать — это, прежде всего, неуважение к себе.

Далеко не безгрешны в защите и горняки. Вспомните, какие позиционные ошибки они допускали, когда черниговцы сравнивали счет. Хорошо, что футболисты “Десны” редко играли в одно-два касания, используя фланги, иначе “Шахтеру” пришлось бы нелегко", - сказал Гецко.

Напомним, что "Динамо" лидирует в УПЛ, имея трехочковое преимущество над вторым "Шахтером".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Гецко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...