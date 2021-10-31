Гецко: В Динамо и Шахтере нет квалифицированных центральных нападающих

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал синхронные победы "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ:

“- Киевляне и дончане располагают составами, позволяющими им уверенно выступать сразу на двух фронтах на внутренней арене. Хотя, на мой взгляд, во вчерашних поединках наставникам "Динамо" и "Шахтера" уже было не до экспериментов и они бросили в бой составы, максимально приближенные к сыграющим с "Барселоной" и "Реалом" соответственно. Разве кто-то отсутствовал из-за микротравмы.

- У вас были сомнения, что "Динамо" и "Шахтер" победят?

- Нет. По уровню подготовки и подбора исполнителей динамовцы и “горняки” превосходили своих визави. Они без особого труда записали в свой актив по три очка.

Динамовцы должны винить только самих себя, что в конце поединка в Мариуполе заставили поволноваться своего главного тренера Мирчу Луческу. Ведь в ходе матча они особенно не напрягаясь должны были выигрывать с преимуществом в 4-5 мячей, но в компенсированное время начудили, позволив хозяевам сократить отставание в счете до минимума.

Что касается "горняков", то они были более благоразумны и итоговый счет в матче с "Десной" четко отразил насколько ощутимо их преимущество в мастерстве.

- Что понравилось в действиях отечественных грандов?

- Быстрый переход из обороны в атаку. Чувствуется, что над этим много работают.

- Уязвимые места заметили?

- Беспокоит, что в рядах "Динамо" и "Шахтера" нет квалифицированных центральных нападающих, которые создавали проблемы соперникам в Лиге чемпионов. Также не понравилось, как киевляне играли с "Мариуполем" в кубковом поединке и вчера в конце матчей. Убежден, что им досталось орехи Мирчи Луческу. Так беспорядочно действовать — это, прежде всего, неуважение к себе.

Далеко не безгрешны в защите и горняки. Вспомните, какие позиционные ошибки они допускали, когда черниговцы сравнивали счет. Хорошо, что футболисты “Десны” редко играли в одно-два касания, используя фланги, иначе “Шахтеру” пришлось бы нелегко", - сказал Гецко.