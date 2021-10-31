Тимофиенко: Ничья – справедливый итог матча против Ингульца

Полузащитник "Вереса" Виталий Тимофиенко прокомментировал выездную нулевую ничью в матче чемпионата Украины против "Ингульца":

“Это был очень непростой поединок. "Ингулец" - боевая команда. Думаю, они серьезно настраивались именно на эту конкретную игру. Но мы были к этому готовы. Знали, куда едем.

Игра была ничейной. У нас были свои моменты, но соперник также мог забивать. Поэтому ничья – справедливый итог. Жаль, что не победили, конечно. Но для нас важен каждый турнирный балл, каждое очко – это пополнение копилки в турнирной таблице”, - сказал Тимофиенко.