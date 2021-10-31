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Тимофиенко: Ничья – справедливый итог матча против Ингульца
На поле было много борьбы
Верес/Автор невідомий
Полузащитник "Вереса" Виталий Тимофиенко прокомментировал выездную нулевую ничью в матче чемпионата Украины против "Ингульца":
“Это был очень непростой поединок. "Ингулец" - боевая команда. Думаю, они серьезно настраивались именно на эту конкретную игру. Но мы были к этому готовы. Знали, куда едем.
Игра была ничейной. У нас были свои моменты, но соперник также мог забивать. Поэтому ничья – справедливый итог. Жаль, что не победили, конечно. Но для нас важен каждый турнирный балл, каждое очко – это пополнение копилки в турнирной таблице”, - сказал Тимофиенко.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Виталия 11 матчей в УПЛ и Кубке Украины, в которых он провел 240 минут. Поединок против "Ингульца" стал первым для Тимофиенко в чемпионате за ровенчан, в котором он появился в стартовом составе.
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