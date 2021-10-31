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Колос - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная выездная победа львовян
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально проиграл "Львову". Единственный мяч в игре забил в концовке встречи защитник львовян Александр Романчук. После этого тура подопечные Сергея Кузнецова имеют в своем активе 11 очков и занимают 11 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Олега Дулуба на один балл и одну на позицию меньше.
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Алексей Миронов (Полтава), Денис Сердюк (Полтава)
Гол: Александр Романчук 83
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