Колос - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально проиграл "Львову". Единственный мяч в игре забил в концовке встречи защитник львовян Александр Романчук. После этого тура подопечные Сергея Кузнецова имеют в своем активе 11 очков и занимают 11 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Олега Дулуба на один балл и одну на позицию меньше.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Алексей Миронов (Полтава), Денис Сердюк (Полтава)

Колос - ФК Львов 0:1

Гол: Александр Романчук 83