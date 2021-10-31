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Хавбек Металлиста 1925: Заря - многолетний лидер нашего чемпионата
Батюшин высказался перед игрой против команды Скрипника
metalist1925.com
Полузащитник Юрий Батюшин "Металлист 1925" поделился ожиданиями от матча с против луганской "Зари" в рамках 13-го тура УПЛ.
– Кажется, что "Заря" – это очень тяжелый соперник? Что можете сказать об этой команде?
– Конечно, это один из лидеров нашего чемпионата. Многолетний лидер нашего чемпионата, стремящийся достичь как можно выше, попытаться потеснить "Шахтер" или "Динамо", залезть на второе место. Конечно, ожидаем серьезного матча, максимально настраиваемся.
– В матчах против грандов украинского футбола не удавалось набирать очки. Кажется, что у вас есть большое желание это сделать, и вы серьезно к этому готовитесь?
– Да. Самой главной в таких матчах становится психология, пожалуй. Если мы будем смелыми, решительными, то, думаю, мы постараемся поправить эту статистику.
– Что с психологией? После "Александрии", самое ментальное, насколько трудно восстановиться команде?
– Да, проиграли. Но, как говорят в таких случаях: лучше однажды загрузиться по полной, чем много раз по 1:0. Поэтому восприняли это поражение, разобрали полностью и двигаемся дальше.
– Насколько хорошо разобрали "Зарю", есть понимание как против них играть?
– Тренерский штаб донес нам информацию о "Заре". Показал сильные стороны, слабые, которые можно использовать – постараемся это сделать.
– Команда восстановилась физически? Во вторник была игра, теперь в воскресенье.
– Это только матч покажет, восстановились мы или нет. Чувствуем себя хорошо. Игра покажет, – рассказал Батюшин.
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