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Дулуб: Мы победили за счет командной игры, организации и большого желания выиграть

Премьер-лига
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Тренер доволен своими подопечными

Дулуб: Мы победили за счет командной игры, организации и большого желания выиграть

Фото: ФК Львов

Новина українською

Наставник ФК "Львов" Олег Дулуб поделился впечатлениями после победы в поединке УПЛ с "Колосом" (1:0):

- Эксперты в студии говорят, что победа в матче Кубка дала вам дополнительную мотивацию. Это так?

– Я бы рассматривал это с другой точки зрения. Психологически – да. Но физически я благодарен игрокам, что они выдержали эту игру.

- Также говорят, что ваша команда более управляема, больше мысли мы видим от ваших игроков. Можно ли сказать, что они понимают, чего вы от них хотите?

– Я снова скажу, что благодарен игрокам за то, что пытаются понять, чего мы хотим. Спасибо им.

- За счет чего вы добыли победу?

– Мне кажется, что за счет командной игры, организации и большого желания выиграть.

- Прокомментируйте замены. Они усилили игру?

– Наверное да. Это не плановые замены. Мы смотрели на замены соперника, на физическое состояние наших игроков.

- Можно сказать, что вы подстраивались под соперника?

– Да, мы подстраиваемся под соперника в каждой игре, – сказал Дулуб.

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) Олег Дулуб
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