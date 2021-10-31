Бразильские СМИ: Виллаш-Боаш отказался возглавить киевское Динамо

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш был близок к тому, чтобы возглавить киевское "Динамо", сообщает бразильское издание Diario Do Fla.

Наставник сейчас находится в поиске работы, и самым вероятным местом продолжения его карьеры является бразильский "Фламенго". По этой причине к коучу приковано внимание южноамериканских СМИ.

Последним местом работы Виллаш-Боаша был французский "Марсель", который он покинул в феврале текущего года. После этого в его услугах были заинтересованы "ЦСКА", "Фиорентина" и, как уже сказано, киевское "Динамо".