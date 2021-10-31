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Бразильские СМИ: Виллаш-Боаш отказался возглавить киевское Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный поворот

Бразильские СМИ: Виллаш-Боаш отказался возглавить киевское Динамо

rmc

Новина українською

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш был близок к тому, чтобы возглавить киевское "Динамо", сообщает бразильское издание Diario Do Fla.

Наставник сейчас находится в поиске работы, и самым вероятным местом продолжения его карьеры является бразильский "Фламенго". По этой причине к коучу приковано внимание южноамериканских СМИ.

Последним местом работы Виллаш-Боаша был французский "Марсель", который он покинул в феврале текущего года. После этого в его услугах были заинтересованы "ЦСКА", "Фиорентина" и, как уже сказано, киевское "Динамо".

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель (Франция) Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Diario Do Fla

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
31.10.2021 в 18:36
Це всім новинам новина )))) а Супряга нікуди не переходить))?
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2021 в 18:48
в мансити же! вчера кто-то статью публиковал, что за 75 лямов эуро
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0
-2
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Очманілий Заєць (Odessa)
31.10.2021 в 18:33
Сміявсь.
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+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
31.10.2021 в 19:02
Смотри не обоссысь....
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0
0


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