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Бразильские СМИ: Виллаш-Боаш отказался возглавить киевское Динамо
Интересный поворот
rmc
Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш был близок к тому, чтобы возглавить киевское "Динамо", сообщает бразильское издание Diario Do Fla.
Наставник сейчас находится в поиске работы, и самым вероятным местом продолжения его карьеры является бразильский "Фламенго". По этой причине к коучу приковано внимание южноамериканских СМИ.
Последним местом работы Виллаш-Боаша был французский "Марсель", который он покинул в феврале текущего года. После этого в его услугах были заинтересованы "ЦСКА", "Фиорентина" и, как уже сказано, киевское "Динамо".
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