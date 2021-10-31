УПЛ. Рух - Александрия 0:0. Раздавать нужно горчицу, а не сахар

Посмотрим правде в глаза – в этом туре были очень плохие матчи. Противостояния "Ингульца" с "Вересом" и "Колоса" со "Львовом" хочется забыть как можно быстрее, а другим командам хочется пожелать не повторять такой флегматичности. "Руха" это касается особо, а вот "Александрия" приучила к относительно активному и агрессивному футболу. Если сегодня кто-то и мог зажечь во Львове, то именно подопечные Гуры.

Даже несмотря на оптимальный состав. Ковалец и Гринь выпали из-за травм еще раньше. На сегодняшний матч в список потерь добавился еще дисквалифицированный Дришлюк. Так что со старта за "Александрию" в центре поля сыграли Рыбалка и Демченко, Калюжный – немного выше. Спинелли действовал на острие атаки, а Третьяков с Кирюханцевым помогали ему с флангов. В защите все предсказуемо.

А вот состав "Руха" спрогнозировать было невозможно ни в одном из звеньев. Ротация – это нормальная практика для этой команды, а тут еще и коронавирус перетасовал обойму. Кучук не мог рассчитывать на Кухарука, Бойчука, Климчука. Зато вернулись Федорчук и Борячук. Вот так и вышли на бой.

Вернее, на отбой… Вышли играть на отбой в первом тайме. В течение 45-минутки львовяне создали только один более-менее достойный эпизод, которому, впрочем, не хватило завершения (Бабогло остановил проход Рунича). В остальном наблюдалась некая робость работы с мячом. Даже у легионеров Таллеса и Альваренги. Поистине, уже прониклись духом УПЛ.

Игру вела "Александрия". Четыре-пять ударов за тайм – неплохой показатель на фоне соперника. Но по-настоящему остро было только раз, когда стрелял Мирошниченко (над перекладиной). Удары Калюжного, Кирюханцева и Дубры стали легкой добычей для Панькива, который против своей бывшей команды действовал с особой мотивацией.

От второго тайма можно было ожидать каких-нибудь изюминок, но, по сути, получилось еще хуже, чем до перерыва. "Руху" удивительным образом удалось затянуть "Александрию" к себе на дно и погасить те зародыши креатива, которые проявлялись в начале матча. Не было ни осмысленных комбинаций, ни затяжных розыгрышей мяча, ни чётких ключевых передач.

Практически ничего. Кроме сольного прохода Кондракова, остановленного Рыбалкой. Такова общая тенденция этого поединка – даже до ворот не доходили. Пробили львовяне со штрафного мимо рамки, "Александрия" ответила попаданием Мустафаева в руки голкипера. На том и разошлись (даже удаление Кузыка за две желтые в течение двух минут не задело).

И этот матч в "коллекцию". Защитники сегодня действовали гораздо лучше, чем игроки атаки обеих команд. Вот и все итоги. В Ковалевке креативно заманивали на футбол дорогим нынче сахаром, но надо раздавать горчицу. Такие матчи как там и здесь большего не стоят,

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)

"Рух" - ФК "Александрия" 0:0

"Рух": Юрий Панькив, Валерий Федорчук (Остап Притула 76), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Максим Белый, Фабрисио Альваренга, Таллес Бренер (Милош Стаменкович 86), Андрей Борячук (Даниил Кондраков 58), Алексей Сыч, Роман Карасюк, Василий Рунич (Орест Кузык 58)

ФК "Александрия": Олег Билык, Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 46), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Игорь Кирюханцев (Олег Кожушко 68), Александр Демченко (Эмиль Мустафаев 69), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка, Каспарс Дубра

Предупреждения: Василий Рунич 15, Алексей Сыч 36, Фабрисио Альваренга 84, Орест Кузык 90+1, Орест Кузык 90+3 - Александр Демченко 67, Денис Устименко 70, Иван Калюжный 71, Владислав Бабогло 75

Удаление: Орест Кузык 90+3