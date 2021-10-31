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Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Нули во Львове

Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Рух" во Львове расписал нулевую ничью с "Александрией". После этого матча львовяне имеют в своем активе 13 очков и занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, когда у подопечных Юрия Гуры 20 баллов и 6 позиция.

Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)
"Рух" - ФК "Александрия" 0:0

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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