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Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча
Нули во Львове
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Рух" во Львове расписал нулевую ничью с "Александрией". После этого матча львовяне имеют в своем активе 13 очков и занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, когда у подопечных Юрия Гуры 20 баллов и 6 позиция.
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)
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