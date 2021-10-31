  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Береза: Селезнев просился в Днепр-1, а затем сделал тот перформанс в составе Колоса. Я его не понял
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Береза: Селезнев просился в Днепр-1, а затем сделал тот перформанс в составе Колоса. Я его не понял

Премьер-лига
(1 голосов)

Функицонер вспомнил прошлое

Юрий Береза: Селезнев просился в Днепр-1, а затем сделал тот перформанс в составе Колоса. Я его не понял

Новина українською

Президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза ​​рассказал о трансферах своего клуба и о прошлом команды:

- Что для вас "Днепр-1", какое участие вы принимаете в жизни клуба сейчас?

- "Днепр-1" – это мой ребенок. У меня есть двое взрослых детей, а также двое детей, которых я усыновил. А "Днепр-1" – это ребенок, которого я родил. Выходит, что у меня пятеро детей и четверо внуков и я не могу их разделить. "Днепр-1" – это часть меня.

- На счет трансферов. Были ли реальные предложения по покупке Артема Довбика в другие клубы? Если да, почему не было совершено трансфер?

- Предложения были, например турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но "Днепр-1" не устроила финансовая сторона вопроса, Артем является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона.

- Если Довбик все же сменит клуб, есть ли потенциальные новички, которые смогли бы полноценно его заменить?

- Да, конечно, есть варианты. Вспомните, когда в "Днепр-1" только пришел Довбик, он не имел той славы, которая есть сейчас. Его хотел оставить еще при создании клуба Дмитрий Михайленко, но он не захотел тогда играть во второй лиге. Затем он все же пришел в команду и результат вы знаете. Клуб умеет и готов раскрывать потенциал футболистов. "Днепр-1" – это команда для роста и взлета молодых талантов, стартовая площадка для них. Например, для того же Супряги.

- С какой из интересных фамилий "Днепр-1" ввел переговоры, которые не завершились успехом? Может кто-то из бывшего состава ФК "Днепр"?

Из украинских футболистов, так и не ставших игроками нашей команды, это - Андрей Тотовицкий. "Днепр-1" хотел подписать многолетний контракт с ним.

Я общался со многими из футболистов из "прошлой жизни". Например, с Евгением Селезневым. Он просился в клуб, хотел закончить карьеру в "Днепре-1", а затем пришел и сделал тот перформанс в составе "Колоса". Я его не понял тогда и после того, не желаю с ним общаться.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Артем Довбик СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
31.10.2021 в 20:22
Скольких ребят потерял Береза в Иловайске.А сейчас большой футболист )))Это Украина)))
Ответить
0
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
31.10.2021 в 20:49
Рашист! Ты бы прикрыл свой рот! При чём тут Берёза к тому, что случилось в Иловайске??? Учи матчасть и интересуйся историей!
Ответить
0
0
Alle Garage (Харьков)
31.10.2021 в 20:01
А что за перфоманс устроил Селезнев после которого Береза не хочет с ним общаться?
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
31.10.2021 в 20:52
Если то, что я думаю: Тунец посрался с Йови, ещё и лез драться) это на замечание "говори на украинском". Может ещё что- то было, но этого достаточно)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...