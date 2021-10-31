Юрий Береза: Селезнев просился в Днепр-1, а затем сделал тот перформанс в составе Колоса. Я его не понял

Президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза ​​рассказал о трансферах своего клуба и о прошлом команды:

- Что для вас "Днепр-1", какое участие вы принимаете в жизни клуба сейчас?

- "Днепр-1" – это мой ребенок. У меня есть двое взрослых детей, а также двое детей, которых я усыновил. А "Днепр-1" – это ребенок, которого я родил. Выходит, что у меня пятеро детей и четверо внуков и я не могу их разделить. "Днепр-1" – это часть меня.

- На счет трансферов. Были ли реальные предложения по покупке Артема Довбика в другие клубы? Если да, почему не было совершено трансфер?

- Предложения были, например турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но "Днепр-1" не устроила финансовая сторона вопроса, Артем является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона.

- Если Довбик все же сменит клуб, есть ли потенциальные новички, которые смогли бы полноценно его заменить?

- Да, конечно, есть варианты. Вспомните, когда в "Днепр-1" только пришел Довбик, он не имел той славы, которая есть сейчас. Его хотел оставить еще при создании клуба Дмитрий Михайленко, но он не захотел тогда играть во второй лиге. Затем он все же пришел в команду и результат вы знаете. Клуб умеет и готов раскрывать потенциал футболистов. "Днепр-1" – это команда для роста и взлета молодых талантов, стартовая площадка для них. Например, для того же Супряги.

- С какой из интересных фамилий "Днепр-1" ввел переговоры, которые не завершились успехом? Может кто-то из бывшего состава ФК "Днепр"?

Из украинских футболистов, так и не ставших игроками нашей команды, это - Андрей Тотовицкий. "Днепр-1" хотел подписать многолетний контракт с ним.

Я общался со многими из футболистов из "прошлой жизни". Например, с Евгением Селезневым. Он просился в клуб, хотел закончить карьеру в "Днепре-1", а затем пришел и сделал тот перформанс в составе "Колоса". Я его не понял тогда и после того, не желаю с ним общаться.