Металлист 1925 - Заря 1:6. Атака решает все

"Металлист 1925" "напугал" своей победной серией, подкрепленной осмысленной игрой. Грешным делом подумалось, что мы можем получить еще одного претендента на место в Лиге Конференций. Впрочем, реальность оказалась слишком обманчивой. "Металлист 1925" таки середняк, но только на фоне "Ингульца", "Мариуполя", "Миная" и даже "Десны". Стоило команде Валерия Кривенцова встретиться с соперником хотя бы немного выше класса, как она посыпалась.

Хотя начиналось для харьковчан все очень оптимистично. Уже на шестой минуте они воспользовались высокой и очень медленной линией обороны "Зари" - Батюшин перебросил мяч через Вернидуба и Имерекова, им за спины забежал Ременюк, у Андрея было достаточно времени, чтобы сблизиться с Мацапурой, оценить ситуацию и перекинуть голкипера. К слову, Вернидуб должен был начинать игру в запасе, в стартовом протоколе значилась фамилия Цвека, но на разминке Ловро получил травму, и Виталию пришлось вступать в бой.

В дальнейшем он таких ошибок не допускал, более того, в нескольких эпизодах он оставался последним рубежом перед голкипером, и этот рубеж оказывался непреодолимым для Марлисона и компании. Собственно, "Металлист 1925" вел в счете всего три минуты. А потом допустил ошибку тот, кто особенно выделялся во время победной серии – Дмитрий Крыськив. Он позволил себя обокрасть Аллахьяру Саядманешу, иранец мгновенно отдал на Гладкого, а Александр в окружении защитников вернул ему обратно под удар – 90-й номер не ошибся.

Как оказалось, эта пара – Саядманеш – Гладкий – стала настоящим кошмаром для харьковской команды. Хотя им активно помогал Шахаб Захеди, который очень хотел отличиться голом, но в итоге записал в свой актив лишь результативную передачу. Зато именно этот гол стал переломным – на 38-й минуте Шахаб рванул по флангу и прострелил в штрафную. Булеца мяч пропустил, а Гладкий вторым темпом с 11 метров пробил частокол ног защитников и голкипера Сидоренко.

На второй тайм "Металлист 1925" выходил полон решимости создать проблемы бронзовому призеру. Подал несколько угловых, один из которых завершился неплохим ударом головой от Ермакова, но "Зарю" это даже не испугало. Гладкий же с Саядманешем продолжили творить на чужой половине поля. Третий гол стал настоящим украшением всего тура – ​​Аллахьяр пятой отдал пас на Гладкого и рванул в свободную зону, Александр одним касанием сбросил ему мяч и иранец вколотил в ближнюю девятку.

Собственно, на этом можно было заканчивать. Признаков, что "Металлист 1925" может совершить камбэк, не было никаких. А тут еще и Шершень вторую желтую заработал, ударив Гладкого сзади по ногам… Катастрофа, которая в итоге вылилась еще в три пропущенных. Сначала Гладкий перехватил опрометчивый пас назад и ударил с линии штрафной. Затем Овусу третьим прикосновением после выхода на замену забил в нижний угол, а напоследок Ахмед Алибеков, появившийся на поле на последние десять минут, хорошо дал в дальнюю девятку из пределов штрафной.

1:6 – "Заря" в определенной степени компенсировала свое же поражение с таким счетом от "Шахтера" двумя неделями раньше. Зато игрокам "Металлиста 1925" предстоит серьезная работа, ведь пропускать 11 голов в двух матчах подряд – это плохой знак даже для новичка высшего дивизиона. Да и репутацию можно растерять.

VBet Лига. 13-й тур

31 октября. Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Металлист 1925 - Заря 1:6

Голы: Ременюк 6 - Аллахяр 9, Гладкий 38, Аллахяр 55, Гладкий 70, Фримпонг 77, Алибеков 90+2

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Виталий Ермаков, Соломон Кверквелия, Юрий Батюшин (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 70, Амар Квакич 79), Андрей Ременюк (Евгений Протасов 79), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Марлисон (Илья Зубков 79), Антон Савин, Дмитрий Крыськив

Заря: Дмитрий Мацапура, Шахаб Захеди (Раймонд Фримпонг 76), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Ахмед Алибеков 82), Артём Громов (Денис Нагнойний 72), Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын (Жуниор Рейс 72), Аллахяр (Кристиан Даль 76)

Предупреждения: Михаил Шершень 4, Михаил Шершень 66 - Шахаб Захеди 8, Виталий Вернидуб 26, Дмитрий Хомченовский 35

Удаление: Михаил Шершень 66