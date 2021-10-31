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Металлист 1925 - Заря 1:6. Атака решает все

Премьер-лига
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(2 голосов)

Харьковчане забили первыми, но это стало началом конца

Металлист 1925 - Заря 1:6. Атака решает все

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" "напугал" своей победной серией, подкрепленной осмысленной игрой. Грешным делом подумалось, что мы можем получить еще одного претендента на место в Лиге Конференций. Впрочем, реальность оказалась слишком обманчивой. "Металлист 1925" таки середняк, но только на фоне "Ингульца", "Мариуполя", "Миная" и даже "Десны". Стоило команде Валерия Кривенцова встретиться с соперником хотя бы немного выше класса, как она посыпалась.

Хотя начиналось для харьковчан все очень оптимистично. Уже на шестой минуте они воспользовались высокой и очень медленной линией обороны "Зари" - Батюшин перебросил мяч через Вернидуба и Имерекова, им за спины забежал Ременюк, у Андрея было достаточно времени, чтобы сблизиться с Мацапурой, оценить ситуацию и перекинуть голкипера. К слову, Вернидуб должен был начинать игру в запасе, в стартовом протоколе значилась фамилия Цвека, но на разминке Ловро получил травму, и Виталию пришлось вступать в бой.

В дальнейшем он таких ошибок не допускал, более того, в нескольких эпизодах он оставался последним рубежом перед голкипером, и этот рубеж оказывался непреодолимым для Марлисона и компании. Собственно, "Металлист 1925" вел в счете всего три минуты. А потом допустил ошибку тот, кто особенно выделялся во время победной серии – Дмитрий Крыськив. Он позволил себя обокрасть Аллахьяру Саядманешу, иранец мгновенно отдал на Гладкого, а Александр в окружении защитников вернул ему обратно под удар – 90-й номер не ошибся.

Как оказалось, эта пара – Саядманеш – Гладкий – стала настоящим кошмаром для харьковской команды. Хотя им активно помогал Шахаб Захеди, который очень хотел отличиться голом, но в итоге записал в свой актив лишь результативную передачу. Зато именно этот гол стал переломным – на 38-й минуте Шахаб рванул по флангу и прострелил в штрафную. Булеца мяч пропустил, а Гладкий вторым темпом с 11 метров пробил частокол ног защитников и голкипера Сидоренко.

На второй тайм "Металлист 1925" выходил полон решимости создать проблемы бронзовому призеру. Подал несколько угловых, один из которых завершился неплохим ударом головой от Ермакова, но "Зарю" это даже не испугало. Гладкий же с Саядманешем продолжили творить на чужой половине поля. Третий гол стал настоящим украшением всего тура – ​​Аллахьяр пятой отдал пас на Гладкого и рванул в свободную зону, Александр одним касанием сбросил ему мяч и иранец вколотил в ближнюю девятку.

Собственно, на этом можно было заканчивать. Признаков, что "Металлист 1925" может совершить камбэк, не было никаких. А тут еще и Шершень вторую желтую заработал, ударив Гладкого сзади по ногам… Катастрофа, которая в итоге вылилась еще в три пропущенных. Сначала Гладкий перехватил опрометчивый пас назад и ударил с линии штрафной. Затем Овусу третьим прикосновением после выхода на замену забил в нижний угол, а напоследок Ахмед Алибеков, появившийся на поле на последние десять минут, хорошо дал в дальнюю девятку из пределов штрафной.

1:6 – "Заря" в определенной степени компенсировала свое же поражение с таким счетом от "Шахтера" двумя неделями раньше. Зато игрокам "Металлиста 1925" предстоит серьезная работа, ведь пропускать 11 голов в двух матчах подряд – это плохой знак даже для новичка высшего дивизиона. Да и репутацию можно растерять.

VBet Лига. 13-й тур
31 октября. Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Металлист 1925 - Заря 1:6
Голы: Ременюк 6 - Аллахяр 9, Гладкий 38, Аллахяр 55, Гладкий 70, Фримпонг 77, Алибеков 90+2
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Виталий Ермаков, Соломон Кверквелия, Юрий Батюшин (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 70, Амар Квакич 79), Андрей Ременюк (Евгений Протасов 79), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Марлисон (Илья Зубков 79), Антон Савин, Дмитрий Крыськив
Заря: Дмитрий Мацапура, Шахаб Захеди (Раймонд Фримпонг 76), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Ахмед Алибеков 82), Артём Громов (Денис Нагнойний 72), Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын (Жуниор Рейс 72), Аллахяр (Кристиан Даль 76)
Предупреждения: Михаил Шершень 4, Михаил Шершень 66 - Шахаб Захеди 8, Виталий Вернидуб 26, Дмитрий Хомченовский 35
Удаление: Михаил Шершень 66

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (37)
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Djon (Киев)
31.10.2021 в 22:18
Молодці! Круто! Загнали команду гумових виробив у нору.
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+4
-1
Buran60 (Харьков)
31.10.2021 в 22:10
Уже натолкались в упл пора спасюнам на покой.
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+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
31.10.2021 в 22:39
Уже скоро,осталось полгода.Команда "народная"...
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0
0
unnamed (Cape May)
31.10.2021 в 22:00
Второй гол Аллахъяра напомнил стиль одного нападающего, который провел много игр на стадионе Металлист. Хотя Алахъяру до Марко еще далеко.
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
31.10.2021 в 21:44
Рейзап.Рад за Сашу Гладких сколько у него уже голов в УГПЛ?Метал это уровень 1 лиги,рано им в УГПЛ играть.
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+2
-5
Damien (Kyiv)
31.10.2021 в 21:44
Матч не смотрел, в начале матча Гугл прислал уведомление, что Металлист повел в счете. Подумал, что матч будет упорный, может Заря ничью вырвет, в свете довольно неплохих результатов Металла-1925 в последнее время. Потом был занят, за развитием событий не следил, даже в текстовой трансляции. Сейчас подумал, что интересно узнать чем закончилось. 1:6???
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0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
31.10.2021 в 21:39
М1925 - это фейковый клуб.
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+6
-3
Саня Лиман (Днепр)
31.10.2021 в 21:39
Зарю с победой. Даёшь и в ЕК такие победы.
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+7
-2
Черноморчик (Одесса )
31.10.2021 в 21:37
глядишь Гладкий столько настреляет , что тунец поймет - столько не забью , и перестанет нас радовать своими интервью .
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+7
0
ЛеваХарьков (Харків)
31.10.2021 в 21:37
Половина мячей персонально на счету Сидоренко. Пора вратарю отдохнуть.
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+1
0
Buran60 (Харьков)
31.10.2021 в 22:05
Как это так ? Он признается лутчшим игроком команды в каждом матче.
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+1
0
Bogdan36 (Kiev)
31.10.2021 в 21:36
Всех болельщиков Зари с Победой!!!Думаю, что тренеры ЦСКА после этого матча будут кирпичами делать (думаю, все меня поняли).А Металлист 1925--команда играет, как умеет. Если бы они играли с Зарей в начале чемпионата, то результат мог бы быть другим.
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+7
0
avatar
c99baf (Харьков)
31.10.2021 в 21:35
"Как из рога изобилия,как собака блох"...Уважуха "мужикам"! А на этот циферный скоро ваааще никто и бесплатно ходить не будет.Точно-суррогатный клуб (А.В.Ярославский)
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+5
-5
unnamed (Cape May)
31.10.2021 в 21:34
Хороший матч выдали футболисты группы атаки Зари. Шахаб значительно полезнее на фланге с Гладким в центре и Аллахъяром слева.Но проблема с обороной остается. Играть Громова и Диму в опорной зоне - это не от хорошей жизни делается. Да еще что-то с «центральным защитником» Цвеком случилось.Ждем игру в четверг.
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+5
0
avatar
Dany_Red (Харків)
31.10.2021 в 21:29
"Пока один металлист на слуху, металлист 1925 продолжает феерить"(с) ... Правда Семьйон?? Шесть ударов в створ - шесть голов... Не обижайтесь, если следующая игра пройдет перед пустым стадионом
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+8
0
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Печник (Бабаи Харьковская об)
31.10.2021 в 21:46
100%!!
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+1
0
аалекс ( Крым)
31.10.2021 в 21:29
Офигеть. У Зари то взлет, то падение.
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+5
0
unnamed (Cape May)
31.10.2021 в 21:38
В команде только 4-5 футболистов группы обороны, которые соответствуют уровню высшей лиги. И совсем нет скорости в центре защиты. В общем - с защитой беда. У них лучшая возможность - выигрывать матчи за счет нападения. С высококлассными командами уровня ДК/ШД такой номер не проходит, но с остальными в Украине вполне работает.
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0
0
octavi4 (Warszawa)
31.10.2021 в 21:39
Почему не проходят, в прошло сезоне всё проходило. В этом тяжело вошли в сезон.
0
-1
unnamed (Cape May)
31.10.2021 в 21:45
В прошлом сезоне играли Абу Ханна и Иванисеня. Жоэль давал скорость. Без него любой заброс за спины центральным защитникам - нолевой момент. Иммереков, Вернидуб и Цвек не могут догонять быстрых нападающих. Назарина еще не футболист уровня Иванисени (хотя между ними не такая разница, как между Степаненко и М.Антонио). Тяжело будет Заре в еврокубках.
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
31.10.2021 в 21:29
легко обыграли Фаворова, фаворов неудачно подал фаворов отдал пас в недодачу, фаворов ошибся-это всё об нём говорит коментатор-и это действительно ТАК.
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+2
0
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:28
Какое отвратительно-омерзительное дерьмо Заря. Показывать свою псевдокрутость могут только с жидким гуаном типа динаморца или металлиста с цифрами. А на евроарене их только ленивый не гребёт и в хвост и в гриву.
Ответить
+5
-17
avatar
Viktor Ivanjvich
31.10.2021 в 21:30
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ это пишет одессит у которого 16-17 человек арендованных ОЙ у кого?
Ответить
+11
-2
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:36
Не ёкай, Витёк! У меня уже давно нет команды. Та коричневая жижа, что плещется на стадионе в парке Шевченко уже не Черноморец. И я это давно понял и признал. Твоя луганская коричневая субстанция пока не такая жидкая, но только в cpаном чемпионате. В Европе всё становится на свои места. Просто я признаю это, а ты ещё вдыхаешь запах кала, а говоришь, что нюхаешь розы.
0
-8
avatar
Viktor Ivanjvich
31.10.2021 в 21:38
Governor-General (Odessa врядли я для тебя Витек-мне 60 лет - так что внучёк прежде чем так писать подумай.
+5
-1
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:41
Витёк, ты старше меня, но даже в папы мне не годишься, так что усохни.
0
-6
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:45
:-)
0
-4
Pein1986 (Алчевск)
31.10.2021 в 21:32
То ли дело наикрутейший Черноморец, которого во внутреннем чемпионате все гребут и в хвост, и в гриву. Только и остается мечтать, что бы их ленивые гребли на евроарене, да, петушек?
Ответить
+4
-1
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:40
Жаль, что бараны не умеют читать... Я написал, что у меня нет команды. А бараны всё равно лепят мне Черноморец. Вы лучше вазелин готовьте перед Норвегией и Италией, лошьё.
+1
-4
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:57
Бейн, "ПетушОк" пишется через "о". Сам петух, а не знаешь, как имя твоё правильно пишется. Стыдно.
0
-1
Саня Лиман (Днепр)
31.10.2021 в 21:37
Уймись обрезанный.И не ешь пропавшую мацу.Чего у тебя гавно подгорает?Следи за черножопцем( Киев) и слушай маму.
Ответить
+3
-4
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:42
Чубатый обрезанному не товарищ.
0
-4
octavi4 (Warszawa)
31.10.2021 в 21:38
Ахахаха)))))) Ты представь как твой Черноморец пропихают в Европе в каждую О
Ответить
+3
-2
Governor-General (Odessa)
31.10.2021 в 21:44
Класть я хотел на ЭТОТ Черноморец. А ты тешь себя надеждой, что Заря не отлэкает в группе самого "престижного" еврокубка.
0
-5
Саня Лиман (Днепр)
31.10.2021 в 21:42
Бедный на привозе найденный мальчик.
Ответить
+4
-2
Кудесник (Луганск - Украина)
31.10.2021 в 21:46
А ты себя с Украиной никак не ассоциируешь? Считаешь себя единственно пахнущей розой среди всеобщего дерьма?
+2
-3
octavi4 (Warszawa)
31.10.2021 в 21:28
Отличная победа!!!
Ответить
+8
-2


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