Кучук после игры с Александрией: Сегодня я даже выпью за команду

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук подвел итоги нулевой ничьи с "Александрией" в матче 13-го тура УПЛ.

"Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали. Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть по три игры за неделю.