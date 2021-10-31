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Кучук после игры с Александрией: Сегодня я даже выпью за команду
Наставник львовян прокомментировал ничью с подопечными Юрия Гуры
fcmariupol.com
Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук подвел итоги нулевой ничьи с "Александрией" в матче 13-го тура УПЛ.
"Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали. Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть по три игры за неделю.
У нас были непростые соперники. Наша команда только выходит после карантина, однако борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду", - рассказал Кучук.
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