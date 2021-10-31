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Металлист 1925 - Заря 1:6. Обзор матча и видео голов
Хозяева начинают, но потом получают шесть в ответ
Фото: Анатолий Спица
В матче 12-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде разгромила "Металлист 1925" со счетом 6:1. Примечательно, что харьковчане первыми открыли счет - уже на 6-й минуте встречи. Но после этого последовал град из голов от команды Виктора Скрипника!
Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Голы: Андрей Ременюк 6 - Аллахяр 9, Александр Гладкий 38, Аллахяр 55, Александр Гладкий 70, Раймонд Фримпонг 77, Ахмед Алибеков 90+2
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