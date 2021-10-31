  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Заря 1:6. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Заря 1:6. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Хозяева начинают, но потом получают шесть в ответ

Металлист 1925 - Заря 1:6. Обзор матча и видео голов

Фото: Анатолий Спица

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде разгромила "Металлист 1925" со счетом 6:1. Примечательно, что харьковчане первыми открыли счет - уже на 6-й минуте встречи. Но после этого последовал град из голов от команды Виктора Скрипника!

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Металлист 1925 - Заря 1:6
Голы: Андрей Ременюк 6 - Аллахяр 9, Александр Гладкий 38, Аллахяр 55, Александр Гладкий 70, Раймонд Фримпонг 77, Ахмед Алибеков 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
c99baf (Харьков)
31.10.2021 в 22:08
После "Ингульца" "Заря" опустила м-25 на землю.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...