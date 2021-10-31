Селезнев: Как только я забью 8-й – сразу уйду и скажу "Спасибо большое"

Центральный нападающий "Миная" Евгений Селезнев поделился мыслями насчет достижения звания лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

"Мне надо забить 8 голов. Как только я забью 8-й – сразу уйду и скажу "Спасибо большое". Пусть потом побьют мой рекорд – мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется. Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетает", – рассказал Селезнев.