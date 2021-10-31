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Селезнев: Как только я забью 8-й – сразу уйду и скажу "Спасибо большое"

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений серьезно настроен побить рекорд УПЛ

Селезнев: Как только я забью 8-й – сразу уйду и скажу "Спасибо большое"

фото - ФК Минай

Новина українською

Центральный нападающий "Миная" Евгений Селезнев поделился мыслями насчет достижения звания лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

"Мне надо забить 8 голов. Как только я забью 8-й – сразу уйду и скажу "Спасибо большое". Пусть потом побьют мой рекорд – мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется. Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетает", – рассказал Селезнев.

На данный момент у форварда 116 голов в рамках украинского национального первенства, до рекорда экс-нападающих киевского "Динамо" Максима Шацких и Сергея Реброва 7 забитых мячей.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
"Великий футбол"

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
31.10.2021 в 22:32
Жека красавец!С Донбасса парень!Удачи!
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