Гура: Нашим форвардам следует играть агрессивнее, а не падать

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после нулевой ничьи в игре 13-го тура УПЛ против "Руха".

"В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.