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Гура: Нашим форвардам следует играть агрессивнее, а не падать

Премьер-лига
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Коуч "Александрии" подвел итоги ничьи с львовским "Рухом"

Гура: Нашим форвардам следует играть агрессивнее, а не падать

фото - ФК Зоря

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Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после нулевой ничьи в игре 13-го тура УПЛ против "Руха".

"В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.

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Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало. Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы", - рассказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
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