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Гура: Нашим форвардам следует играть агрессивнее, а не падать
Коуч "Александрии" подвел итоги ничьи с львовским "Рухом"
фото - ФК Зоря
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после нулевой ничьи в игре 13-го тура УПЛ против "Руха".
"В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.
Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало. Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы", - рассказал Гура.
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