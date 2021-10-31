  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гладкий вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гладкий вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

А там и до сотни недалеко

Гладкий вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ

Новина українською

Форвард "Зари" Александр Гладкий очень продуктивно провел матч 13-го тура против "Металлиста 1925". Он ассистировал Аллахяру Саядманешу, заработал красную карточку Шершню, а также оформил дубль.

Таким образом, Гладкий довел число своих забитых голов в чемпионатах Украины до 98-ми. Это лишь на один результативный удар меньше, чем у Андрея Ярмоленко. Правда, Александру для такого количества голов понадобилось 333 матча, тогда как экс-лидер "Динамо" забил свои 99 голов в 228 поединках.

До сегодняшнего дня отметку в 100 голов в высшем дивизионе Украины преодолели лишь пять футболистов – Жуниор Мораиш (102), Андрей Воробей (105), Евгений Селезнев (116), Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

Александр Гладкий кроме "Зари" выступал в "Металлисте", "Харькове", "Шахтере", "Днепре", "Карпатах", "Динамо" и "Черноморце". В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил уже пять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
31.10.2021 в 23:54
"Царя"-тунца с трона! Поднажми, Санёк!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.10.2021 в 23:51
Ярмоленко вернётся в ДК и станет лучшим бомбардиром, всё к этому идёт
Ответить
+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.10.2021 в 23:45
У Шацких 123 гола как и у Реброва по данным всех стат.ресурсов. Почему 124 в тексте указываете?
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
01.11.2021 в 00:11
Да, по оф. статистике УАФ у Шацких 123 гола (1 признан как автогол). А за Гладкого рад. Пусть забивает парень и продвигается вверх.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.10.2021 в 23:42
Давай, Санек, покажи Селезневу спину... 18 голов - это, конечно, много, но Гладкий хоть выглядит как футболист
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
31.10.2021 в 23:34
Тунець скоро навіть не буде третім в списку бомбардирів
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...