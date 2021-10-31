Гладкий вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ

Форвард "Зари" Александр Гладкий очень продуктивно провел матч 13-го тура против "Металлиста 1925". Он ассистировал Аллахяру Саядманешу, заработал красную карточку Шершню, а также оформил дубль.

Таким образом, Гладкий довел число своих забитых голов в чемпионатах Украины до 98-ми. Это лишь на один результативный удар меньше, чем у Андрея Ярмоленко. Правда, Александру для такого количества голов понадобилось 333 матча, тогда как экс-лидер "Динамо" забил свои 99 голов в 228 поединках.

До сегодняшнего дня отметку в 100 голов в высшем дивизионе Украины преодолели лишь пять футболистов – Жуниор Мораиш (102), Андрей Воробей (105), Евгений Селезнев (116), Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

Александр Гладкий кроме "Зари" выступал в "Металлисте", "Харькове", "Шахтере", "Днепре", "Карпатах", "Динамо" и "Черноморце". В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил уже пять голов.