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Кривенцов после 1:6 от Зари: Жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане с разгромом уступили луганчанам

Кривенцов после 1:6 от Зари: Жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал разгромное поражение от "Зари" (1:6) в матче 13-го тура УПЛ.

- "Заря" является третьей силой в нашем чемпионате. Конечно, счет сегодня велик для нас, очень неприятный. "Заря" использовала свои моменты, к сожалению. Мы сегодня также были близки к тому, чтобы забить не один гол, но мяч не шел в ворота. Команду мы предупреждали, знали, как играет "Заря", постоянно делает высокий прессинг.

Очень много игры один в один, где за спиной защитников остается много свободного пространства, которое мы должны использовать. Первый гол так и забили. И потом у нас было несколько хороших, чтобы играть дальше. Впрочем, не обязательна ошибка нашего игрока. Первый гол, второй, потом еще ошибки индивидуальны, да и такой счет.

– Что с Фабиньо? Почему вы сделали обратную замену?

– Я так решил… Это была моя реакция на действия игрока.

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- В предматчевом интервью вы говорили, что этот матч ответит на вопрос: за какие позиции может бороться "Металлист 1925" в этом сезоне. Что скажете теперь?

- Ничего не скажу, жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать. Опять-таки, если ты моделируешь любую ситуацию на тренировке, а в игре там вообще должна быть молниеносная реакция на все. Если не успеваем за разрывом момента, не можем предусмотреть опасные зоны, откуда могут забивать голы, то что говорить.

Нам остается только одно: ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не опустим. Будем работать над улучшением всего. Мы посмотрели. Конечно, ждать чуда, что у нас игроки играли только в Первой лиге. Сейчас вышли немного на другой уровень, на нас уже настраиваются совсем иначе. На этот момент мы с этим не справились. Это для нас хорошая мотивация для дальнейшего прогресса, - сказал Кривенцов.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
01.11.2021 в 09:35
При все при том, команда играла в футбол. Болею за Кривенцова.
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Dimoncho (Kharkiv)
01.11.2021 в 09:34
правильно говорит
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