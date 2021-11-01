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Тренер Колоса: Проиграли Львову из-за своего же футболиста
Сергей Кузнецов обвинил своего игрока в пропущенном голе от львовян
Фото: Footballua.tv
Главный тренер "Колоса" Сергей Кузнецов дал комментарий после минимального поражения "Львову" (0:1) в рамках 13-го тура чемпионата Украины.
"Наш игрок Ренан не выполнил предматчевую установку и не находился в той точке, где мы просили. Если бы он все сделал правильно во время углового соперника, то мяч бы просто не дошел до игрока, забившего гол.
Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входа в штрафную и голевых моментов было минимум.
Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В концовке матча мы хотели прибавить за счет них, но все оказалось совершенно наоборот", — сказал Кузнецов.
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