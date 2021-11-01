Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрий Береза: Скрипник мог возглавить Днепр-1 прошлым летом
Наставнику "Зари" помешал действующий контракт с луганским клубом
Фото: ФК Заря Луганск
Президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник мог возглавить днепровский клуб летом 2020 года.
"Действительно, был такой вариант, что Скрипник мог возглавить "Днепр-1", но у него были обязанности по контракту с "Зарей". По определенным причинам он не смог их решить, эти моменты никак не зависели от "Днепра-1".
Все остальные подробности пусть он сам прокомментирует. Все, что могу сказать – не сложилось. Если бы он расторг контракт, он, скорее всего, был бы тренером "Днепра-1", – сказал Береза.
Виктор Скрипник тренирует "Зарю" с 2019 года.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Заря 1:6. Атака решает все
- Металлист 1925 – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
- АПЛ. Астон Вилла - Вест Хэм 1:4. Хаммерс сравниваются по очкам с Манчестер Сити
- Динамо и Шахтёр сохраняют дистанцию, Верес догнал Александрию. Таблица УПЛ 2021/22
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод