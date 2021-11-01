Юрий Береза: Скрипник мог возглавить Днепр-1 прошлым летом

Президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник мог возглавить днепровский клуб летом 2020 года.

"Действительно, был такой вариант, что Скрипник мог возглавить "Днепр-1", но у него были обязанности по контракту с "Зарей". По определенным причинам он не смог их решить, эти моменты никак не зависели от "Днепра-1".

Все остальные подробности пусть он сам прокомментирует. Все, что могу сказать – не сложилось. Если бы он расторг контракт, он, скорее всего, был бы тренером "Днепра-1", – сказал Береза.