Степаненко: Прессинг должен быть агрессивным. С Десной это получалось

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий после победы над "Десной" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, у нас это получалось. Хорошо вступали в прессинг, выиграли много борьбы, сделали много отборов.

А когда забираешь мяч и быстро атакуешь, то, понятно, что соперник подсаживается. Мы этим пользовались", — сказал Степаненко.