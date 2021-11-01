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Степаненко: Прессинг должен быть агрессивным. С Десной это получалось
"Горняки" одержали очередную победу в чемпионате
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий после победы над "Десной" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Украины.
"Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, у нас это получалось. Хорошо вступали в прессинг, выиграли много борьбы, сделали много отборов.
А когда забираешь мяч и быстро атакуешь, то, понятно, что соперник подсаживается. Мы этим пользовались", — сказал Степаненко.
Напомним, после 13 матчей "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка. Уже в эту среду, 3 ноября "горняки" встретятся с мадридским "Реалом" в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.
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