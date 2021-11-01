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Степаненко: Прессинг должен быть агрессивным. С Десной это получалось

Премьер-лига
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"Горняки" одержали очередную победу в чемпионате

Степаненко: Прессинг должен быть агрессивным. С Десной это получалось

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий после победы над "Десной" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, у нас это получалось. Хорошо вступали в прессинг, выиграли много борьбы, сделали много отборов.

А когда забираешь мяч и быстро атакуешь, то, понятно, что соперник подсаживается. Мы этим пользовались", — сказал Степаненко.

Напомним, после 13 матчей "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка. Уже в эту среду, 3 ноября "горняки" встретятся с мадридским "Реалом" в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Тарас Степаненко Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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