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В Днепре-1 прокомментировали интерес к экс-форварду Ливерпуля
Ранее были слухи, что футболист мог оказаться в УПЛ
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал информацию, что днепровский клуб – одна из украинских команд, которая интересуется экс-форвардом "Ливерпуля" Дэниэлем Старриджем.
"Мы еще не разговаривали с главным тренером по поводу следующих трансферов. Недавно закрыли вопросы прошлого трансферного окна, поэтому предметных разговоров по конкретным фамилиям сейчас нет. Но мы поставили задачу скаутской службе по усилению некоторых позиций в составе команды в будущем.
После зимнего перерыва мы подведем внутренние итоги и уже более подробно решим вопрос возможных трансферов, а пока этим будет заниматься скаутская служба, которая "возьмет на карандаш" подходящих нам игроков.
Конкретно по поводу английского нападающего – я не подтверждаю эту информацию", – сказал Береза.
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