Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала

36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал с помощью чего поддерживает отличную физическую форму.

"Сам не знаю, откуда берутся силы. Я ем 1 раз в день. У меня должно быть минимум 2 тренировки, не считая с командой. Это уже или стиль, или смысл жизни. Я сильно много тренируюсь. Раньше меня выгоняли за алкоголь, а сейчас выгоняют из-за зала. Ну, это я шутку сказал.

Но, я действительно иногда перебарщиваю. В таком возрасте, если ты не поддерживаешь форму, очень тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они очень много бегают, они очень быстрые. В таком возрасте преимущество – опыт", – сказал Селезнев.