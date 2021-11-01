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Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала

Премьер-лига
(1 голосов)

36-летний форвард рассказал, как поддерживает физическую форму

Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал с помощью чего поддерживает отличную физическую форму.

"Сам не знаю, откуда берутся силы. Я ем 1 раз в день. У меня должно быть минимум 2 тренировки, не считая с командой. Это уже или стиль, или смысл жизни. Я сильно много тренируюсь. Раньше меня выгоняли за алкоголь, а сейчас выгоняют из-за зала. Ну, это я шутку сказал.

Но, я действительно иногда перебарщиваю. В таком возрасте, если ты не поддерживаешь форму, очень тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они очень много бегают, они очень быстрые. В таком возрасте преимущество – опыт", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (8)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.11.2021 в 12:33
Сам ти дебіл, й жарти у тебе дебільні.
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0
0
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 12:21
Из-за?
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0
-1
avatar
Степан Срака
01.11.2021 в 10:54
гопота
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+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.11.2021 в 10:37
Боксёр мля… несколько лет тренируется и научился бить корявую двойку :)Ходить в зал и тренироваться - разные вещи :)
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+2
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 10:50
Ну тебя бы он с джэба отправил бы спать
Ответить
+2
-4
янковский ян (Запорожье)
01.11.2021 в 10:22
Скажите это тот человек который обещал полгода не общаться с прессой?
Ответить
+4
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 10:12
Женя красава!Все мы бухали по молодости,а сейчас боксируем 3 раза в нелелю в футболках ufc.Удачи Жене стать бомбардиром УПЛ!Слава Украине!!!
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+2
-7
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 10:11
Выгоняем алкоголь-Макс Корж
Ответить
+2
-6


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