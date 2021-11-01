"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью

Матч 13-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Динамо" (2:3) завершился скандалом.

Судья матча (Виталий Романов) компенсировал ко второй половине матча 3 минуты, а финальный свисток дал чуть раньше и не позволил киевскому клубу провести контратаку на последних секундах встречи.

Сначала отреагировал хавбек киевлян Беньямин Вербич - он размахивал руками и обращался к резервному арбитру. Затем оказался на поле и получил свою желтую карточку резервный голкипер Денис Бойко.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу тоже не сдержался: "Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты это делаешь".

Также раскритиковал рефери помощник Луческу Эмиль Карас. "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит".

В итоге Карас получил желтую карточку за непристойное поведение.

ВИДЕО (момент с 1:14:32)