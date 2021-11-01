  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренерский штаб киевлян остался недоволен судейством в матче против "Мариуполя"

"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Матч 13-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Динамо" (2:3) завершился скандалом.

Судья матча (Виталий Романов) компенсировал ко второй половине матча 3 минуты, а финальный свисток дал чуть раньше и не позволил киевскому клубу провести контратаку на последних секундах встречи.

Сначала отреагировал хавбек киевлян Беньямин Вербич - он размахивал руками и обращался к резервному арбитру. Затем оказался на поле и получил свою желтую карточку резервный голкипер Денис Бойко.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу тоже не сдержался: "Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты это делаешь".

Также раскритиковал рефери помощник Луческу Эмиль Карас. "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит".

В итоге Карас получил желтую карточку за непристойное поведение.

ВИДЕО (момент с 1:14:32)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Динамо (Киев) Эмил Карас
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.11.2021 в 12:39
Ничего оскорбительного. Как приказали так и судит. У нас вон даже президент клоун. Как приказали так и правит страной.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
01.11.2021 в 12:31
кротовата головного мозку пострашніше любого ковіда буде. до того ж не лікується.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 12:16
Фу.... Как низко!
Ответить
+1
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
01.11.2021 в 11:34
Луческу и К всегда винли кого то, то мальчики плохо мячики подают не тем краем, то судьи почему то свистят когда нарушают его игроки , то времени не хватает, и тд-и где бы он не был толи в ДК толи в Ш. Может он и"великий" но то что с гнильцой это точно.
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:28
Гру було завершено, коли секундомір показував 2:57 доданого часу. Навіть, якби в цей момент було виконано удар по порожніх воротах суперника Динамо зі швидкістю 101 км/год (як гарматний удар Ібрагімовича під час останнього голу за Мілан), то мяч все одно не встиг би долетіти до воріт Маріуполя. Динамівці все одно виграли. Тож вони "образилися" на суддю мабуть через те, що їм просто хотілося ще трохи погратися і перевірити себе: а) а чи зможуть вони вдарити по порожніх воротах? б) а чи влучать вони з відстані 80-90 м? Суддя позбавив їх такої розваженьки! Але він насправді не був зобовязаний це робити.
Ответить
+3
-4
lightning (Одесса)
01.11.2021 в 11:12
дырявым вечно кто то виноват
Ответить
+5
-4
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
01.11.2021 в 10:59
Непристойное поведение — это то, что делал судья. Думаю, он хорошо все просчитал. А хамство по отношению к этой ахметовской подстилке — это глупая, но по-человечески понятная эмоциональная реакция. Ну совсем же перестали стесняться гордые донбассяне, под дымовую завесу "Суркис все купил" развернули совершенно бесстыжий беспредел с судейством
Ответить
+4
-6
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:10
Вам нагадати, що якихось 5 років тому "ахметівською підстилкою" був ваш нинішній ідол Луческу?
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.11.2021 в 11:23
А яке це має відношення до теперішнього суддівства на користь кротів?
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:32
Це має прямий стосунок до хамського тону висловлювань і зайвий раз доводить, що він не обгрунтований якимись реальними підставами, а лише відображає реакцію ланцюгового пса на команду "Фас".
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
01.11.2021 в 10:58
А сліпі скажуть свою мантру: Суркіс все купив)))
Ответить
+4
-6
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:14
Сліпі не читали правила, де написано, що тривалість гри визначає виключно головний арбітр, а не помічник тренера, телетранслятор чи диванний експерт.
Ответить
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.11.2021 в 11:24
Так ніхто й не сумнііається. Але ж чому двічі не дав закінчити потенційно гольові?
+2
-3
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:44
А це питання виключно до арбітра. Можливо, у нього проблеми із секундоміром. А можливо він не хотів дивитися ще 15-20 сек, як буде розвиватися атака Динамо, бо якби дійшло до удару по воротах Маріуполя, то зупинка гри в цей момент викликала би ще більше незадоволення. Це суто емоційний момент для вболівальників. Коли рахунок їх влаштовує, то вони хочуть, щоби швидше був свисток, а коли вони сподіваються, що їхня команда зможе відігратися, то вони навпаки хочуть, щоби суддя додав більше. Я багато разів спостерігав ситуації, коли команди переграють набагато більше доданого часу, хоча на полі ніякої гостроти немає і зупинок теж не було. Чому арбітр не завершує гру - ніхто не знає, але то його право.
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...