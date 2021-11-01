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Днепр-1 - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Сыграет ли Селезнев?

Днепр-1 - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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В предпоследней игре 13-го тура между собой сыграют "Днепр-1" и "Минай". Коллектив Йовичевича имеет идеальную статистику против команд из нижней части таблицы, а закарпатцы не проигрывали при Леонове. Одна из серий сегодня закончится. Какая? Узнаем в 17:00.

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Favbet-лига. 13-й тур
1 ноября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Минай"

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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