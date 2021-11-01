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Днепр-1 - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сыграет ли Селезнев?
Фото: СК Днепр-1
В предпоследней игре 13-го тура между собой сыграют "Днепр-1" и "Минай". Коллектив Йовичевича имеет идеальную статистику против команд из нижней части таблицы, а закарпатцы не проигрывали при Леонове. Одна из серий сегодня закончится. Какая? Узнаем в 17:00.
Favbet-лига. 13-й тур
1 ноября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Минай"
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