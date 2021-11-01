Ворскла - Черноморец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

В середине прошлой недели обе команды отвлеклись от дел чемпионата на Кубок Украины, и завершили свои встречи с разными эмоциям. "Ворскла" в Луцке встречалась с "Вересом", одержав там победу 3:1, а "Черноморец" в родных стенах не смог остановить "Шахтёр", уступив в последние полчаса 0:3. В принципе, эти результаты отображают текущее положение дел в таблице УПЛ: полтавчане продолжают борьбу за топ-3 лиги, в то время как одесситы сражаются - и пока не очень успешно - за выживание. Из любопытного в этом противостоянии также статистика очных встреч: "Ворскла" выиграла девять из десяти крайних игр. Поражение было только одно: когда оппоненты пересекались в последний раз - в Полтаве в 2019-м.

Первый за два года очный матч команд состоится в понедельник, 1 ноября, на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Начало игры в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ эту встречу покажет "Футбол 1" - ищите этот канал у своего кабельного оператора или на спутниковой платформе Xtra TV.

В интернете легальный просмотр поединка будет доступен на нескольких сервисах - oll.tv, Vodafone TV и других. Нужно помнить, что за просмотр этого матча легально нужно будет заплатить.