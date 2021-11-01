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Ворскла - Черноморец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Заключительный поединок 13-го тура нашего чемпионата

Ворскла - Черноморец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В середине прошлой недели обе команды отвлеклись от дел чемпионата на Кубок Украины, и завершили свои встречи с разными эмоциям. "Ворскла" в Луцке встречалась с "Вересом", одержав там победу 3:1, а "Черноморец" в родных стенах не смог остановить "Шахтёр", уступив в последние полчаса 0:3. В принципе, эти результаты отображают текущее положение дел в таблице УПЛ: полтавчане продолжают борьбу за топ-3 лиги, в то время как одесситы сражаются - и пока не очень успешно - за выживание. Из любопытного в этом противостоянии также статистика очных встреч: "Ворскла" выиграла девять из десяти крайних игр. Поражение было только одно: когда оппоненты пересекались в последний раз - в Полтаве в 2019-м.

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Первый за два года очный матч команд состоится в понедельник, 1 ноября, на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Начало игры в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ эту встречу покажет "Футбол 1" - ищите этот канал у своего кабельного оператора или на спутниковой платформе Xtra TV.

В интернете легальный просмотр поединка будет доступен на нескольких сервисах - oll.tv, Vodafone TV и других. Нужно помнить, что за просмотр этого матча легально нужно будет заплатить.

Если у вас не будет возможности увидеть игру, то следить за ходом событий вы сможете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол. Это один из самых удобных способов не пропустить ни одного важного события в игре.

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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