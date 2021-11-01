Полузащитник Вереса: У нас были моменты и могли забивать Ингульцу

Полузащитник "Вереса" Сергей Петько прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Очень тяжелый матч. У нас было очень мало времени для восстановления после игры с "Ворсклой". К тому же, выезд в Кропивницкий – неблизкий. Сегодня мы ничем не уступили "Ингульцу". Возможно, и ничья – закономерный результат. Но у нас были моменты и могли забивать. Задача была – надежно сыграть от обороны и пытаться реализовать свои шансы. К сожалению, со вторым не справились.

Ничья на выезде – удовлетворительный результат", - сказал Петько.