Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока октября

"Динамо" назвало претендентов на звание лучшего игрока месяца в октябре.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук и Георгий Бущан.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.