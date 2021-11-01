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Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Пятеро номинантов поборются за индивидуальную награду

Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока октября

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" назвало претендентов на звание лучшего игрока месяца в октябре.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук и Георгий Бущан.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.

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В статье: Денис Гармаш Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Александр Цыганков Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 11:26
Гармаш однозначно.
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