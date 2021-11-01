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Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока октября
Пятеро номинантов поборются за индивидуальную награду
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" назвало претендентов на звание лучшего игрока месяца в октябре.
По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук и Георгий Бущан.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.
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Источник:ФК Динамо Киев
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 11:26
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