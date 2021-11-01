Защитник Мариуполя: Были ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает

Защитник "Мариуполя" Петр Стасюк прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (2:3) в матче 13-го тура УПЛ.

- Эта игра вселяет оптимизм в наше будущее. Мы хорошо провели две игры с сильным соперником. Считаю, показали достойную игру и результат придет.

- После игры "Мариуполь" всей командой собрался в центре поля. Это импровизация?

- Да, мы впервые собрались в кругу после финального свистка, поговорили. Тренер сказал напутствующие слова. Что именно? Сказал, чтобы не расстраивались, что хорошо сыграли. Да, были ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает и что у нас все впереди.

- Трибуны после игры благодарили команду за игру. Такая поддержка, несмотря на результат, мотивирует?

- Сегодня была очень хорошая поддержка. После игры очень приятно было услышать от болельщиков хорошие слова. Они оценили наш труд. Сегодня мы играли для них, - сказал Стасюк.