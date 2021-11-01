  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко: Я не оскорблял арбитра, а журналист канала Футбол сообщил совершенно о другом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко: Я не оскорблял арбитра, а журналист канала Футбол сообщил совершенно о другом

Премьер-лига
(3 голосов)

Голкипер - о скандальном моменте в матче с "Мариуполем"

Бойко: Я не оскорблял арбитра, а журналист канала Футбол сообщил совершенно о другом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко дал комментарий относительно сюжета в телепрограмме "Великий футбол". В обзоре матча против "Мариуполя" (3:2) Денису приписали нецензурные оскорбления в адрес арбитра встречи Виталия Романова после завершения первого тайма.

"Да, после первого тайма я говорил с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, который все прекрасно слышал и видел. Соответственно, никаких санкций ко мне не последовало, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка.

Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. С моей точки зрения, эмоциональные разговоры на поле - это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы. Во время игры может случиться всякое, в том числе и разговоры на повышенных тонах, но всегда есть черта, которую я не переступаю.

В данной ситуации меня очень возмутило, что журналист канала "Футбол" не проверил факты, не посмотрел в протокол, не уточнил информацию. Это дало повод для экспертов в студии обсуждать, мол, должен ли я получить красную карточку за мат в сторону судей?! Меня публично сделали виноватым, хотя и сам арбитр, и один из его ассистентов слышали все мои фразы и если бы я позволил себе кого-то оскорбить, то наказание последовало бы незамедлительно.

Все могут ошибаться, все могут принимать неверные решения, это часть нашей жизни. Я очень надеюсь, что у журналиста, который озвучил этот сюжет и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдется мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, уточнять информацию, а не делать выводы в одностороннем порядке.

Сейчас уже неважно, согласен ли я с решениями арбитра или нет. Важно то, что я не позволил себе никаких оскорблений в адрес арбитра, а сообщили совершенно о другом", - сказал Бойко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
uа-football-2021 (Київ)
01.11.2021 в 12:37
Виправдовується наче школярка у якої "нічого не було" Сцить,дирявий
Ответить
+5
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.11.2021 в 12:34
Канал хвутбол і брехня синоніми.
Ответить
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...