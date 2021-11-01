Бойко: Я не оскорблял арбитра, а журналист канала Футбол сообщил совершенно о другом

Голкипер "Динамо" Денис Бойко дал комментарий относительно сюжета в телепрограмме "Великий футбол". В обзоре матча против "Мариуполя" (3:2) Денису приписали нецензурные оскорбления в адрес арбитра встречи Виталия Романова после завершения первого тайма.

"Да, после первого тайма я говорил с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, который все прекрасно слышал и видел. Соответственно, никаких санкций ко мне не последовало, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка.

Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. С моей точки зрения, эмоциональные разговоры на поле - это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы. Во время игры может случиться всякое, в том числе и разговоры на повышенных тонах, но всегда есть черта, которую я не переступаю.

В данной ситуации меня очень возмутило, что журналист канала "Футбол" не проверил факты, не посмотрел в протокол, не уточнил информацию. Это дало повод для экспертов в студии обсуждать, мол, должен ли я получить красную карточку за мат в сторону судей?! Меня публично сделали виноватым, хотя и сам арбитр, и один из его ассистентов слышали все мои фразы и если бы я позволил себе кого-то оскорбить, то наказание последовало бы незамедлительно.

Все могут ошибаться, все могут принимать неверные решения, это часть нашей жизни. Я очень надеюсь, что у журналиста, который озвучил этот сюжет и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдется мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, уточнять информацию, а не делать выводы в одностороннем порядке.

Сейчас уже неважно, согласен ли я с решениями арбитра или нет. Важно то, что я не позволил себе никаких оскорблений в адрес арбитра, а сообщили совершенно о другом", - сказал Бойко.