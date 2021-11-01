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Безбородько: Десне было очень тяжело, Шахтер полностью доминировал
Команда Александра Рябоконя потерпела разгром от "горняков"
Фото: ФК Десна
Нападающий "Десны" Денис Безбородько поделился мыслями после поражения от "Шахтера" (1:4) в рамках 13-го тура УПЛ. Форвард забил единственный гол в ворота "горняков".
"Очень тяжело что-то говорить сразу после игры, как говорится, по "горячим следам". "Шахтер" нас полностью переиграл. "Десне" в этот раз было очень тяжело." Шахтер" полностью доминировал на поле и за счет коротких передач постоянно разыгрывал большинство.
Поэтому, повторюсь, нам было очень тяжело", – сказал Безбородько.
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