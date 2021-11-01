Стало известно, почему Мариуполь не уволил Маркевича - СМИ

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему Остап Маркевич продолжает тренировать "Мариуполь", несмотря на провальные результаты команды.

Отмечается, что инвесторы реагировали не только на результат. Задача заключалась в том, чтобы "наладить ситуацию". Руководство отреагировало на качество игры. Речь идет о двух матчах с киевским "Динамо". И они пришли к решению, что качество игры "Мариуполя" очень достойное, что команда близка была к тому, чтобы отобрать очки у киевлян.

Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить, если он не исправит ситуацию с результатами команды в ближайших матчах. Среди кандидатов на должность наставника "Мариуполя" фигурировал Роман Санжар и тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра.

Напомним, "Мариуполь" является единоличным аутсайдером УПЛ — у команды только 4 очка в 13 матчах и заслуженная одна победа.