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Стало известно, почему Мариуполь не уволил Маркевича - СМИ
"Азовцы" не улучшили результаты в последних матчах
Фото: ФК Мариуполь
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему Остап Маркевич продолжает тренировать "Мариуполь", несмотря на провальные результаты команды.
Отмечается, что инвесторы реагировали не только на результат. Задача заключалась в том, чтобы "наладить ситуацию". Руководство отреагировало на качество игры. Речь идет о двух матчах с киевским "Динамо". И они пришли к решению, что качество игры "Мариуполя" очень достойное, что команда близка была к тому, чтобы отобрать очки у киевлян.
Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить, если он не исправит ситуацию с результатами команды в ближайших матчах. Среди кандидатов на должность наставника "Мариуполя" фигурировал Роман Санжар и тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра.
Напомним, "Мариуполь" является единоличным аутсайдером УПЛ — у команды только 4 очка в 13 матчах и заслуженная одна победа.
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