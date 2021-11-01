  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, почему Мариуполь не уволил Маркевича - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему Мариуполь не уволил Маркевича - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Азовцы" не улучшили результаты в последних матчах

Стало известно, почему Мариуполь не уволил Маркевича - СМИ

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему Остап Маркевич продолжает тренировать "Мариуполь", несмотря на провальные результаты команды.

Отмечается, что инвесторы реагировали не только на результат. Задача заключалась в том, чтобы "наладить ситуацию". Руководство отреагировало на качество игры. Речь идет о двух матчах с киевским "Динамо". И они пришли к решению, что качество игры "Мариуполя" очень достойное, что команда близка была к тому, чтобы отобрать очки у киевлян.

Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить, если он не исправит ситуацию с результатами команды в ближайших матчах. Среди кандидатов на должность наставника "Мариуполя" фигурировал Роман Санжар и тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра.

Напомним, "Мариуполь" является единоличным аутсайдером УПЛ — у команды только 4 очка в 13 матчах и заслуженная одна победа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.11.2021 в 15:30
На Маркевич дурні закінчились щоб таке тренувати, тому і не звільнив.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.11.2021 в 14:41
увольняйте Остапа и Мороза с ЧО-ДК2 это не тренера а Физруки которые позорят клубы -им ещё рано работать в УПЛ --1-2 лига и аматоры
Ответить
0
0
Volder (Ков)
01.11.2021 в 14:18
Не мучайте Остапа, у него все так хорошо начиналось и он хороший тренер но Мариуполь-это для него только груз в развитии ему нужно за границу или в перспективный клуб с амбициями а не вот эта мододежка- дубль
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
01.11.2021 в 14:18
У Маріуполя лише 2 важливих матча в сезоні. Цього року навіть 3 в кубку підвезло) А далі будуть катати унило без інтузіазму бо подразник не той)
Ответить
+1
0
Volder (Ков)
01.11.2021 в 14:19
Там физрука хватит с головой на эти задачи
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...