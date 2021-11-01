Один из матчей 14-го тура УПЛ пройдет без болельщиков

Поединок 14-го тура УПЛ "Черноморец" - "Рух" перенесли во Львов в связи с матчем сборной Украины на одесском стадионе. Соответствующее решение приняла дирекция УПЛ.

Из-за карантинных ограничений болельщики не смогут поддержать команды на стадионе. Игра состоится в субботу, 6 ноября, на "Арене Львов" в 19:30.

Следовательно, поединок второго круга против "Черноморца" "желто-черные" проведут на выезде.