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Один из матчей 14-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Все из-за карантинных ограничений
Поединок 14-го тура УПЛ "Черноморец" - "Рух" перенесли во Львов в связи с матчем сборной Украины на одесском стадионе. Соответствующее решение приняла дирекция УПЛ.
Из-за карантинных ограничений болельщики не смогут поддержать команды на стадионе. Игра состоится в субботу, 6 ноября, на "Арене Львов" в 19:30.
Следовательно, поединок второго круга против "Черноморца" "желто-черные" проведут на выезде.
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Источник:ФК Рух
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