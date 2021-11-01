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Один из матчей 14-го тура УПЛ пройдет без болельщиков

Премьер-лига
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Все из-за карантинных ограничений

Один из матчей 14-го тура УПЛ пройдет без болельщиков

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Поединок 14-го тура УПЛ "Черноморец" - "Рух" перенесли во Львов в связи с матчем сборной Украины на одесском стадионе. Соответствующее решение приняла дирекция УПЛ.

Из-за карантинных ограничений болельщики не смогут поддержать команды на стадионе. Игра состоится в субботу, 6 ноября, на "Арене Львов" в 19:30.

Следовательно, поединок второго круга против "Черноморца" "желто-черные" проведут на выезде.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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