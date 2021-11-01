Вацко: Луческу требовал от игроков Шахтера давить на арбитров

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, как главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, будучи коучем "Шахтера", говорил игрокам донецкого клуба создавать давление на арбитров.

"Когда Луческу был в "Шахтере", какая команда больше всего разговаривала с арбитрами? Я разговаривал с футболистами того "Шахтера". Это требование Луческу – футболисты должны разговаривать с арбитрами, должны создавать давление на арбитров. Кто как умеет, кто какой парламентер.

Спросите игроков "Шахтера", которые играли при Луческу: Шевчука, Срну, Гая, Тимощука. Это требование Луческу, они должны были бежать к судье и создавать давление на арбитра, загонять его в панику и, таким образом, психологически заставлять их судить в твою пользу", – сказал Вацко.