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Вацко: Луческу требовал от игроков Шахтера давить на арбитров

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Будучи еще тренером донецкого клуба

Вацко: Луческу требовал от игроков Шахтера давить на арбитров

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, как главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, будучи коучем "Шахтера", говорил игрокам донецкого клуба создавать давление на арбитров.

"Когда Луческу был в "Шахтере", какая команда больше всего разговаривала с арбитрами? Я разговаривал с футболистами того "Шахтера". Это требование Луческу – футболисты должны разговаривать с арбитрами, должны создавать давление на арбитров. Кто как умеет, кто какой парламентер.

Спросите игроков "Шахтера", которые играли при Луческу: Шевчука, Срну, Гая, Тимощука. Это требование Луческу, они должны были бежать к судье и создавать давление на арбитра, загонять его в панику и, таким образом, психологически заставлять их судить в твою пользу", – сказал Вацко.

Ранее помощник Луческу Эмиль Карас назвал арбитра клоуном матча с "Мариуполем" (3:2).

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В статье: Мирча Луческу Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (6)
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kalan-86 (Анкара)
01.11.2021 в 15:33
Подленькая, но весьма распространённая практика, к сожалению.
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 15:31
Поэтому Шахтер и ненавидят все на Украине.
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kalan-86 (Анкара)
01.11.2021 в 15:33
«В Украине».
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 15:30
Как давить, Цыганков теперь двумя пальчиками будет показывать на бяку, а Гармаш еще громче будет стонать при падении? Или как?
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Думитреску (Новомосковск)
01.11.2021 в 15:22
Назвав клоуна матча"арбітром"
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Думитреску (Новомосковск)
01.11.2021 в 15:20
Оце Карас га*нюк
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