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Вацко: Луческу требовал от игроков Шахтера давить на арбитров
Будучи еще тренером донецкого клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, как главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, будучи коучем "Шахтера", говорил игрокам донецкого клуба создавать давление на арбитров.
"Когда Луческу был в "Шахтере", какая команда больше всего разговаривала с арбитрами? Я разговаривал с футболистами того "Шахтера". Это требование Луческу – футболисты должны разговаривать с арбитрами, должны создавать давление на арбитров. Кто как умеет, кто какой парламентер.
Спросите игроков "Шахтера", которые играли при Луческу: Шевчука, Срну, Гая, Тимощука. Это требование Луческу, они должны были бежать к судье и создавать давление на арбитра, загонять его в панику и, таким образом, психологически заставлять их судить в твою пользу", – сказал Вацко.
Ранее помощник Луческу Эмиль Карас назвал арбитра клоуном матча с "Мариуполем" (3:2).
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