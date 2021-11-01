  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза - о Днепре: Я ведь не Ярославский, чтобы претендовать на чужие цвета или эмблему
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза - о Днепре: Я ведь не Ярославский, чтобы претендовать на чужие цвета или эмблему

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "Днепра-1" - о возможном ребрендинге днепровского клуба

Береза - о Днепре: Я ведь не Ярославский, чтобы претендовать на чужие цвета или эмблему

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о возможности ребрендинга днепровского клуба.

"Пока об этом никто говорить не будет. Я не исключаю варианта возвращения цветов "Днепра" 80-90-х годов. Никто не предложил того, что отвечало бы нашему духу. Действующая эмблема делалась за ночь или две, а других вариантов не было.

Давайте разделим историю "Днепра". Этапов у этой команды было неизвестно сколько. Сейчас "Днепр" – юридическое лицо, там есть владелец и дело этого клуба в юридическом понимании незаконченно. Как я могу претендовать на чужие цвета или эмблему? Я ведь не Ярославский. Он продал команду за очень хорошие деньги Курченко. А теперь: "Я восстанавливаю "Металлист". Нельзя восстановить ни "Металлист", ни "Днепр". Их история уже закончилась.

Читайте такжеЮрий Береза: Скрипник мог возглавить Днепр-1 прошлым летом

Мы можем украсть знак, но получим все претензии по поводу долгов от УЕФА. Некоторым не нравится, как выглядит "Днепр-1". Мне вообще в 2017 году предлагали назвать клуб – "Борисфен". Но почему? Мы – "Днепр-1". Учредили организацию еще в 2015 году.

Если бы вернуться в 2017 год, я бы ничего не создавал, потому что получил столько грязи на свою голову, на собственную семью. За что? Спросите детей, что было бы дальше? Здесь базировался бы "Шахтер". "Днепр-Арена" не стояла бы пустой.

Ребрендинг сейчас не своевременен, потому что нет идей. Не хотелось бы подражать "Днепру". "Ладьи" (изображена на эмблеме – прим.) не будет. Потому что это мирно. Дух "Днепра-1" в другом. Эмблема, форма должна быть такова – это должен быть человек-волк, казак-характерник. Но не может никто реализовать идею.

Нас объединяет казацкая слава. Вышли 11 футболистов-казаков и разбили противников. Я больше склоняюсь к малиновым цветам. Малиновый и плавный переход к светло-синему. Не хочу повторять ошибки при создании эмблемы и торопиться с этим вопросом", – сказал Береза.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Navigator74 (Dnepr)
01.11.2021 в 15:37
за какие шиши Береза содержит клуб или у КОЛОМОЙСКОГО одалживает?????
Ответить
0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
01.11.2021 в 15:37
конечно ты не Ярославский, вообще не пойми кто такой ... олень какой-то без гроша за душой, а клуб как-то за непонятно чьи деньги содержится ... Откуда у этого оленя бабки ? Он владелец заводов-пароходов? Кто он был до майдана? Малиновый бл...ть , козацький, Динамо держитесь за ваших суркисов, они вам хоть малиновую козацкую форму не тулят ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...