Береза - о Днепре: Я ведь не Ярославский, чтобы претендовать на чужие цвета или эмблему

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о возможности ребрендинга днепровского клуба.

Давайте разделим историю "Днепра". Этапов у этой команды было неизвестно сколько. Сейчас "Днепр" – юридическое лицо, там есть владелец и дело этого клуба в юридическом понимании незаконченно. Как я могу претендовать на чужие цвета или эмблему? Я ведь не Ярославский. Он продал команду за очень хорошие деньги Курченко. А теперь: "Я восстанавливаю "Металлист". Нельзя восстановить ни "Металлист", ни "Днепр". Их история уже закончилась.

"Пока об этом никто говорить не будет. Я не исключаю варианта возвращения цветов "Днепра" 80-90-х годов. Никто не предложил того, что отвечало бы нашему духу. Действующая эмблема делалась за ночь или две, а других вариантов не было.

Мы можем украсть знак, но получим все претензии по поводу долгов от УЕФА. Некоторым не нравится, как выглядит "Днепр-1". Мне вообще в 2017 году предлагали назвать клуб – "Борисфен". Но почему? Мы – "Днепр-1". Учредили организацию еще в 2015 году.

Если бы вернуться в 2017 год, я бы ничего не создавал, потому что получил столько грязи на свою голову, на собственную семью. За что? Спросите детей, что было бы дальше? Здесь базировался бы "Шахтер". "Днепр-Арена" не стояла бы пустой.

Ребрендинг сейчас не своевременен, потому что нет идей. Не хотелось бы подражать "Днепру". "Ладьи" (изображена на эмблеме – прим.) не будет. Потому что это мирно. Дух "Днепра-1" в другом. Эмблема, форма должна быть такова – это должен быть человек-волк, казак-характерник. Но не может никто реализовать идею.

Нас объединяет казацкая слава. Вышли 11 футболистов-казаков и разбили противников. Я больше склоняюсь к малиновым цветам. Малиновый и плавный переход к светло-синему. Не хочу повторять ошибки при создании эмблемы и торопиться с этим вопросом", – сказал Береза.