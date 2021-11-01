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Береза - о Днепре: Я ведь не Ярославский, чтобы претендовать на чужие цвета или эмблему
Президент "Днепра-1" - о возможном ребрендинге днепровского клуба
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о возможности ребрендинга днепровского клуба.
"Пока об этом никто говорить не будет. Я не исключаю варианта возвращения цветов "Днепра" 80-90-х годов. Никто не предложил того, что отвечало бы нашему духу. Действующая эмблема делалась за ночь или две, а других вариантов не было.
Давайте разделим историю "Днепра". Этапов у этой команды было неизвестно сколько. Сейчас "Днепр" – юридическое лицо, там есть владелец и дело этого клуба в юридическом понимании незаконченно. Как я могу претендовать на чужие цвета или эмблему? Я ведь не Ярославский. Он продал команду за очень хорошие деньги Курченко. А теперь: "Я восстанавливаю "Металлист". Нельзя восстановить ни "Металлист", ни "Днепр". Их история уже закончилась.
Мы можем украсть знак, но получим все претензии по поводу долгов от УЕФА. Некоторым не нравится, как выглядит "Днепр-1". Мне вообще в 2017 году предлагали назвать клуб – "Борисфен". Но почему? Мы – "Днепр-1". Учредили организацию еще в 2015 году.
Если бы вернуться в 2017 год, я бы ничего не создавал, потому что получил столько грязи на свою голову, на собственную семью. За что? Спросите детей, что было бы дальше? Здесь базировался бы "Шахтер". "Днепр-Арена" не стояла бы пустой.
Ребрендинг сейчас не своевременен, потому что нет идей. Не хотелось бы подражать "Днепру". "Ладьи" (изображена на эмблеме – прим.) не будет. Потому что это мирно. Дух "Днепра-1" в другом. Эмблема, форма должна быть такова – это должен быть человек-волк, казак-характерник. Но не может никто реализовать идею.
Нас объединяет казацкая слава. Вышли 11 футболистов-казаков и разбили противников. Я больше склоняюсь к малиновым цветам. Малиновый и плавный переход к светло-синему. Не хочу повторять ошибки при создании эмблемы и торопиться с этим вопросом", – сказал Береза.
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