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Хавбек Черноморца: С Морозом хорошо работается. Он - демократ
Николай Михайленко рассказал об обстановке внутри команды
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник одесского "
"Сколько лет знаком с Юрием Морозом? Два года. Начинал с ним еще в "Динамо" U-21. У Юрия Леонтьевича интересные и насыщенные тренировки, разнообразные упражнения. Да и в эмоциональном плане хорошо работается. Он демократ.
Связаны ли результаты "Черноморца" с тем, что в команде много молодых и неопытных игроков? Несомненно, это играет определенную роль. Однако не такую большую, как об этом все говорят. Я считаю, что мы хорошо играем. Даже не хуже, чем некоторые команды с более старшими игроками в составе. Вот только нам никак не удается добиваться положительных результатов – видимо, как раз того самого опыта, чтобы удержать счет и забить еще, нам немного не хватает.
Александр Петраков в сборной Украины? Пришел хороший тренер, и это приятно. Я лично Петракова не знаю, однако слышал о нем лишь позитивные отзывы. Этот опытный специалист достаточно эмоционален и справедлив – вот и все, что мне о нем известно" - сказал Михайленко.
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