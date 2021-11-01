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Хавбек Черноморца: С Морозом хорошо работается. Он - демократ

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай Михайленко рассказал об обстановке внутри команды

Хавбек Черноморца: С Морозом хорошо работается. Он - демократ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник одесского "Черноморца" Николай Михайленко рассказал о работе под руководством Юрия Мороза.

"Сколько лет знаком с Юрием Морозом? Два года. Начинал с ним еще в "Динамо" U-21. У Юрия Леонтьевича интересные и насыщенные тренировки, разнообразные упражнения. Да и в эмоциональном плане хорошо работается. Он демократ.

Связаны ли результаты "Черноморца" с тем, что в команде много молодых и неопытных игроков? Несомненно, это играет определенную роль. Однако не такую большую, как об этом все говорят. Я считаю, что мы хорошо играем. Даже не хуже, чем некоторые команды с более старшими игроками в составе. Вот только нам никак не удается добиваться положительных результатов – видимо, как раз того самого опыта, чтобы удержать счет и забить еще, нам немного не хватает.

Александр Петраков в сборной Украины? Пришел хороший тренер, и это приятно. Я лично Петракова не знаю, однако слышал о нем лишь позитивные отзывы. Этот опытный специалист достаточно эмоционален и справедлив – вот и все, что мне о нем известно" - сказал Михайленко.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Николай Михайленко
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Комментарии (2)
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Kela (Одесса)
01.11.2021 в 17:53
тренируйся больше, а не интервью раздавай, в зоне вылета команда, а мороз супер тренер у него
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ober (одесса)
01.11.2021 в 17:26
вас ганять надо как щенят а не в демократию играть...наиграли на предпоследнее место мля...
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