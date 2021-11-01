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Минай в первом тайме горит Днепру-1. Тренер закарпатцев уже к 20-й минуте заменил вратаря
Даниил Кучер ушел с поля на 20-й минуте
Фото: fkrfs.lv /Автор - Nora Krevņeva Baibakova
В матче 13-го тура
Интересно, что уже r 20-й минуте главный тренер закрапатцев Игорь Леонов провел замену вратаря, выпустив вместо Даниила Кучера Германа Пенькова.
К тому моменту Кучер уже пропустил два гола - один - в ближний угол, второй – по центру.
В прошлом туре он также совершил явную голевую ошибку в матче с "Рухом".
Всего же до перерыва леонов провел три щзамены - также в концовке первого тайма выщли Евгений Селезнев и Алексей Хахлев.
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