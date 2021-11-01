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Минай в первом тайме горит Днепру-1. Тренер закарпатцев уже к 20-й минуте заменил вратаря

Премьер-лига
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Даниил Кучер ушел с поля на 20-й минуте

Минай в первом тайме горит Днепру-1. Тренер закарпатцев уже к 20-й минуте заменил вратаря

Фото: fkrfs.lv /Автор - Nora Krevņeva Baibakova

Новина українською

В матче 13-го тура УПЛ играют "Днепр-1" и "Минай". К перерыву счет 3:0 в пользу днепрян.

Интересно, что уже r 20-й минуте главный тренер закрапатцев Игорь Леонов провел замену вратаря, выпустив вместо Даниила Кучера Германа Пенькова.

К тому моменту Кучер уже пропустил два гола - один - в ближний угол, второй – по центру.

В прошлом туре он также совершил явную голевую ошибку в матче с "Рухом".

Всего же до перерыва леонов провел три щзамены - также в концовке первого тайма выщли Евгений Селезнев и Алексей Хахлев.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 Даниил Кучер
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Комментарии (1)
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дід Сашко
01.11.2021 в 18:48
Очередной перл от юа футбола.Усього ж до перерви Леонов провів три замени - також наприкінці першого тайму вищали Євген Селезньов та Олексій Хахльов.Так на поле нехотели выходить,что аж визжали.
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