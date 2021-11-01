Русин забил свой первый гол в УПЛ с лета 2020-го - ВИДЕО

"Днепр-1" в матче 13-го тура УПЛ со счетом 4:0 разгромил "Минай".

Последний гол матча на 88-й минуте забил форвард днепрян Назарий Русин.

Интересно, что это первый гол игрока в УПЛ с июня 2020-го. В последний раз в чемпионате Русин забивал в матче "Динамо" – "Александрия" в сезоне 2019/20.

Напомним, что форвард арендован "Днепром-1" у "Динамо" до конца сезона.