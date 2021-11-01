Журналист ТК Футбол: Пообщались с Бойко. У него были претензии к нашим экспертам

Журналист каналов "Футбол" Владимир Крамар рассказал о разговоре с вратарем " Динамо " Денисом Бойко, который состоялся после того, как в эфире "Великого футбола" была подана информация о том, что Бойко в нецензурной форме высказывал недовольство судейством во время матча с "Мариуполем" (3:2) в УПЛ.

"Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча "Мариуполь" – "Динамо", один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова "самый х@@@ый арбитр в Украине" на видео показан, в том числе, и он, Бойко. Хотя на самом деле кипер такого рефу не говорил.

А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно киперу принадлежат эти оскорбительные слова.

У него были еще претензии к нашим экспертам в студии ВФ, которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим, в телефонном разговоре, спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.

Знакомы с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в "Динамо". А потому советую всем хейтерам выдохнуть. Зрада отменяется. Слава Украине", – сказал Крамар.