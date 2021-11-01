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Журналист ТК Футбол: Пообщались с Бойко. У него были претензии к нашим экспертам
На Футболах говорят, что получилось недоразумение
фото - Олександр Приходько
Журналист каналов "Футбол" Владимир Крамар рассказал о разговоре с вратарем "
"Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча "Мариуполь" – "Динамо", один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова "самый х@@@ый арбитр в Украине" на видео показан, в том числе, и он, Бойко. Хотя на самом деле кипер такого рефу не говорил.
А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно киперу принадлежат эти оскорбительные слова.
У него были еще претензии к нашим экспертам в студии ВФ, которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим, в телефонном разговоре, спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.
Знакомы с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в "Динамо". А потому советую всем хейтерам выдохнуть. Зрада отменяется. Слава Украине", – сказал Крамар.
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