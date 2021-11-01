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Журналист ТК Футбол: Пообщались с Бойко. У него были претензии к нашим экспертам

Премьер-лига
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На Футболах говорят, что получилось недоразумение

Журналист ТК Футбол: Пообщались с Бойко. У него были претензии к нашим экспертам

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Журналист каналов "Футбол" Владимир Крамар рассказал о разговоре с вратарем "Динамо" Денисом Бойко, который состоялся после того, как в эфире "Великого футбола" была подана информация о том, что Бойко в нецензурной форме высказывал недовольство судейством во время матча с "Мариуполем" (3:2) в УПЛ.

"Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча "Мариуполь" – "Динамо", один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова "самый х@@@ый арбитр в Украине" на видео показан, в том числе, и он, Бойко. Хотя на самом деле кипер такого рефу не говорил.

А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно киперу принадлежат эти оскорбительные слова.

У него были еще претензии к нашим экспертам в студии ВФ, которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим, в телефонном разговоре, спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.

Знакомы с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в "Динамо". А потому советую всем хейтерам выдохнуть. Зрада отменяется. Слава Украине", – сказал Крамар.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Телеканал Футбол1/2/3
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Комментарии (3)
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octavi4 (Warszawa)
01.11.2021 в 20:57
Извиняюсь, а "Слава Украине" при чём в данном контексте?
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+7
0
italiano
01.11.2021 в 20:48
Так и есть,этот судейка -чмохтьоровская шалава!
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+3
-6
дЫркофан
01.11.2021 в 21:13
дырявая шалава это ты ЧМО.опущенный "итальянец"
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+4
-4


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