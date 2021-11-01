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Леонов: Два удара по воротам, можно было взять. Взял на себя ответственность и заменил вратаря
Наставник Миная подвел итог матча с Днепром-1
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал
- Трудно комментировать. Наверное, 30 минут мы находились в раздевалке, когда нам забивали голы. Потом уже что-то начали, но, наверное, и соперник остановился. Я говорил ребятам, что это очень хорошая команда и мне очень импонирует, как она играет в этом чемпионате. Саша Пихаленок, по моему мнению, это игрок национальной сборной. Он сделал почти всю игру. Сам. Ему конечно помогали, но, как я не пытался достучаться до своих игроков, действовать против него плотнее, наверное, еще у нас мастерства меньше.
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— Знаете, два удара по воротам, не слишком сложным, можно было взять. Особенно второй. Я взял на себя ответственность. Никогда не менял на такой минуте, тем более голкипера. Честно говоря, нужно было что-то кардинально менять. И потому я сделал. Возможно, он бы дальше хорошо бы играл, и не пропустил бы два других гола. Но надо было что-то встряхнуть. Такие ошибки, которые мы допустили за полчаса, неприемлемы для команды Премьер-лиги.
— Как вы планировали спасать игру, учитывая, что сделали много замен еще в первом тайме?
— Понимаете, Вишневский – парень назойливый, но Селезнев в своем возрасте опытнее. Плюс выпала опорная зона, и нужно было что-то кардинально менять. Наверное, кто мне подсказал, что надо что-то делать. Возможно, если бы не сделал, мы больше пропустили бы. Как-то видел, что после 3:0 мы начали как-то шевелиться. "Днепр-1" поймал свою игру и разбил нас… Повторюсь, Пихаленок – игрок сборной Украины.
- Что сказали команде после матча?
— Ничего особенного. Сказал, что у нас есть матч за 6 очков против "Мариуполя". Всю вину взял на себя. Возможно, не угадал с составом. Через две недели тяжело. Но я увидел, как ребята играли две предыдущие игры и эту – небо и земля. Почему не знаю. Разберусь. Не узнал некоторых футболистов: Петрусенко, Гончара, Месхи. Вообще. Могу сказать, что "Днепр-1" видно, что единый коллектив. У них на замене сидят квалифицированные футболисты, которые в любой команде находились бы на ведущих ролях.
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