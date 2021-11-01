Ворскла - Черноморец 0:0. Много ударов - мало толку

Валерий Дубко - основной защитник "Черноморца", который выступает за одесситов на правах аренды. Подумали, что его контракт принадлежит "Динамо"? Ошибаетесь. Клуб Дубко - это полтавская "Ворскла", за которую он дебютировал в УПЛ, и против которой сыграл сегодня. Почему мы начали с этого факта? Просто редко доводится видеть, чтобы арендованный футболист играл против своей команды. И разговор не только об УПЛ.

Полтавчане Максимова продолжают играть практически одним составом. Из-за непростой кадровой ситуации, коуч "зелено-белых" органичен в своем выборе, а потому вынужден от матча к матчу использовать одну обойму. Да, сегодня в полку пополнение, ведь в основу вернулся Пуцлин, а Чеснакова допустили до скамейки запасных, но потери Скляра и Тилля кажутся слишком ощутимыми. Без них полтавский центр выглядит скудновато. "Черноморец" снова обходился без Ильи Путри, которого на фланге заменил Кузык. В основном, изменений в составе было минимум.

Ох, уж не знаем, чем именно футболисты полтавчан не угодили небесам, но в первом тайме фарт им явно не сопутствовал. Мы не приукрашиваем, поверьте. До перерыва "Ворскла" имела четыре шикарных момента, которые не удалось перевести в голы. Дважды соперника простил Степанюк. Главный бомбардир команды давненько не забивал, а в понедельник еще и обстрелял две штанги за 45 минут. Обидно. Рангел же дважды бил головой после угловых. Сначала он расстреливал пустой угол, но умудрился пустить сферу выше. В конце тайма перевесил в воздухе соперника, но мяч коварно приземлился в руки киперу гостей. Могло быть 4:0. Не сложилось.

Нельзя сказать, что "Черноморец" только и делал, что отбивался. Тотальная оборона своих владений началась с минуты 20-й, а до этого матч можно было назвать двухсторонним. Одесситы могли наказывать соперника уже на самом старте, но Ризнык вовремя подчистил ошибку Яворского. Опытный центрбек отдал очень неуверенный пас назад, которым мог воспользоваться Цитаишвили. После этого было еще несколько безударных подходов. Далее - потеря сил, игра на отбой и всего одна задача: Не утонуть до перерыва.

Второй тайм начался с классного момента "Черноморца", когда Авагимян имел все, дабы открывать счет. Десятый номер гостей пробил мимо. Не реализовав один шанс, гости подумали, что на сегодня хватит. И просто откатились к своим воротам, продолжая удерживать нулевую ничью. Все 45 минут "Ворскла" давила нещадно, но, в отличие от тайма первого, нельзя назвать ни одного стопроцентного момента. Все близко, все рядом, но не в цель. Более того, под конец гости выдали несколько очень опасных контратак, которые вполне могли завершаться голом. Но за "Ворсклу" играет Ризнык.

Одесситам стоит отдать должное. Не за игру в обороне, скорее за желание и мотивацию добыть результат. Учитывая их положение в таблице, даже одно очко в Полтаве - подвиг. Подвиг, который сегодня им удался. "Черноморец" впервые в сезоне не пропускает и увозит ничью. "Ворскла" создала много, била много, но все без особого толку. Забить команда Максимова в завершающем матче тура не сумела.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Александр Беркут (Симферополь)

Ворскла - Черноморец 0:0

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Иван Пешич (Даниил Кравчук 41, Владимир Чеснаков 73), Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел

Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Артур Авагимян (Максим Брагару 62), Евгений Исаенко (Юрий Тлумак 79), Бека Вачиберадзе (Сергей С.Кравченко 79), Даниил Скорко (Петр Долгов 62), Денис Кузык, Валерий Дубко, Владислав Ванат

Предупреждения: Руслан Степанюк 23, Иван Пешич 23, Давид Пуцлин 71 - Даниил Скорко 44, Евгений Исаенко 68, Евгений Смирный 81