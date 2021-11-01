Президент Днепра-1: Эта команда может и будет играть в еврокубках

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза рассказал о задачах команды на сезон.

"Команда добавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень "Днепра-1" повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает.

Наша цель - зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках", - сказал Береза.