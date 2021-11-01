  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Днепра-1: Эта команда может и будет играть в еврокубках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Днепра-1: Эта команда может и будет играть в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Такие цели и задачи стоят перед командой Йовичевича

Президент Днепра-1: Эта команда может и будет играть в еврокубках

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о задачах команды на сезон.

"Команда добавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень "Днепра-1" повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает.

Наша цель - зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках", - сказал Береза.

Напомним, что после 13 туров "Днепр-1" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergiy_ya (Умань)
02.11.2021 в 00:04
А який сенс? Влітати у відборах типу як Зоря чи Маріуполь??? Усиратись ноунеймам???
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
01.11.2021 в 23:06
И побратымы скоро згинут, как роса на солнце.
Ответить
+1
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.11.2021 в 23:18
Висрався, спермоглот-лінгвоінвалід? Зайва хромосома - то твоя карма.
Ответить
0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
01.11.2021 в 23:30
Счетчик - ты идиот!
Ответить
0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 00:17
Днепропетровцы усиленно строят из себя поляков? Ну-ну...
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 00:18
Удачи вам пановаты.
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
01.11.2021 в 23:03
Всё мынает, и это мынет...
Ответить
0
-4
balamyt (Boston)
01.11.2021 в 23:45
Минет...Може ти по Миньету скучив..який тебе не минет..Лови свой шанс Счетчик..з Ворсклою..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...