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Президент Днепра-1: Эта команда может и будет играть в еврокубках
Такие цели и задачи стоят перед командой Йовичевича
Фото: dynamomania.com
Почетный президент "
"Команда добавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень "Днепра-1" повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает.
Наша цель - зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках", - сказал Береза.
Напомним, что после 13 туров "Днепр-1" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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