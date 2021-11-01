Тренер Ворсклы Омельчук: Не наш день – мяч не хотел идти в ворота

Тренер "Ворсклы" Александр Омельчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью своей команды в матче с "Черноморцем" (0:0) в 13-м туре УПЛ.

"Мы перед игрой готовились. Понимали, что "Черноморец" – очень хорошо обученная команда, молодежь, ближайший резерв киевского "Динамо". Ждали, что будет тяжелый поединок.

В первом тайме мы имели несколько моментов, там и две штанги было. Вроде было давление. Во втором тайме еще больше, ребята это понимали.

За счет агрессии, давления, длинных передач пытались добиться результата. Но, к сожалению, сегодня не наш день – мяч не хотел идти в ворота", – сказал Омельчук.