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Полузащитник Львова избежал рецидива тяжелой травмы
Футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам
Фото: ФК Львов
В 14 туре чемпионата УПЛ "Львов" будет принимать "Десну".
Повреждение из-за которого полузащитник "горожан" Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с "Колосом" (1:0) оказалось не серьезным. Поначалу были опасения, как бы не случился рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но обошлось. Скорее всего, через два дня Андрей сможет начать тренироваться.
По данным источника, также капитан "Львова" легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, должен возобновить занятия в общей группе.
Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав десять очков.
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