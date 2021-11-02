  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Львова избежал рецидива тяжелой травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Львова избежал рецидива тяжелой травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам

Полузащитник Львова избежал рецидива тяжелой травмы

Фото: ФК Львов

Новина українською

В 14 туре чемпионата УПЛ "Львов" будет принимать "Десну".

Повреждение из-за которого полузащитник "горожан" Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с "Колосом" (1:0) оказалось не серьезным. Поначалу были опасения, как бы не случился рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но обошлось. Скорее всего, через два дня Андрей сможет начать тренироваться.

По данным источника, также капитан "Львова" легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, должен возобновить занятия в общей группе.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав десять очков.

Читайте такжеТренер Колоса: Проиграли Львову из-за своего же футболиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Андрей Бусько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...