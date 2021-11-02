Полузащитник Львова избежал рецидива тяжелой травмы

В 14 туре чемпионата УПЛ "Львов" будет принимать "Десну".

Повреждение из-за которого полузащитник "горожан" Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с "Колосом" (1:0) оказалось не серьезным. Поначалу были опасения, как бы не случился рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но обошлось. Скорее всего, через два дня Андрей сможет начать тренироваться.

По данным источника, также капитан "Львова" легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, должен возобновить занятия в общей группе.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав десять очков.