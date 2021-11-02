Кендзера получил вызов в сборную Польши на заключительные матчи отбора ЧМ-2022

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на ближайшие матчи в ноябре.

Отметим, что 12 ноября поляки встретятся с Андоррой на выезде, а 15 ноября они примут Венгрию.

После восьми туров Польша занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 17 очков. Лидирует в группе сборная Англии, Албания - третья. Венгрия располагается на 4-й позиции.

Напомним, в текущем сезоне Кендзера провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил один гол.