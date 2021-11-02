Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кендзера получил вызов в сборную Польши на заключительные матчи отбора ЧМ-2022
В ноябре поляки сыграют против Андорры и Венгрии
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на ближайшие матчи в ноябре.
Отметим, что 12 ноября поляки встретятся с Андоррой на выезде, а 15 ноября они примут Венгрию.
После восьми туров Польша занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 17 очков. Лидирует в группе сборная Англии, Албания - третья. Венгрия располагается на 4-й позиции.
Напомним, в текущем сезоне Кендзера провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил один гол.
Популярное сейчас
- АПЛ. Гол этнического украинца помог Вулверхэмптону победить Эвертон
- Беседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов
- Журналист ТК Футбол: Пообщались с Бойко. У него были претензии к нашим экспертам
- Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод