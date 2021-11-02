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Кендзера получил вызов в сборную Польши на заключительные матчи отбора ЧМ-2022

Премьер-лига
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В ноябре поляки сыграют против Андорры и Венгрии

Кендзера получил вызов в сборную Польши на заключительные матчи отбора ЧМ-2022

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на ближайшие матчи в ноябре.

Отметим, что 12 ноября поляки встретятся с Андоррой на выезде, а 15 ноября они примут Венгрию.

После восьми туров Польша занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 17 очков. Лидирует в группе сборная Англии, Албания - третья. Венгрия располагается на 4-й позиции.

Напомним, в текущем сезоне Кендзера провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил один гол.

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В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
pzpn.pl

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