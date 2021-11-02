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Воробей: Шахтеру нужно продавать таких футболистов, как Дентиньо

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперт считает, что "горнякам" нужно продолжать работать над омоложением команды

Воробей: Шахтеру нужно продавать таких футболистов, как Дентиньо

shakhtar.com

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Воробей поделился мнением о полузащитнике "горняков" Дентиньо.

"Нужно ли "Шахтеру" отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде. Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в "Шахтере" все равно курс на омоложение команды есть.

В "Шахтере" очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее. Поэтому, конечно, "Шахтеру" нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что "Шахтеру" нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой", - сказал Воробей.

Напомним, что бразилец защищает цвета "Шахтера" с лета 2011 года с перерывом на аренду в "Бешикташе". В текущем сезоне Дентиньо провел 5 матчей за "оранжево-черных" и забил два гола.

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В статье: Дентиньо Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
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