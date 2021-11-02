Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воробей: Шахтеру нужно продавать таких футболистов, как Дентиньо
Эксперт считает, что "горнякам" нужно продолжать работать над омоложением команды
shakhtar.com
Экс-форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Воробей поделился мнением о полузащитнике "горняков" Дентиньо.
"Нужно ли "Шахтеру" отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде. Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в "Шахтере" все равно курс на омоложение команды есть.
В "Шахтере" очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее. Поэтому, конечно, "Шахтеру" нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что "Шахтеру" нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой", - сказал Воробей.
Напомним, что бразилец защищает цвета "Шахтера" с лета 2011 года с перерывом на аренду в "Бешикташе". В текущем сезоне Дентиньо провел 5 матчей за "оранжево-черных" и забил два гола.
Популярное сейчас
- Ворскла теряет контроль над третьим местом, Заря и Днепр-1 воспользовались. Таблица УПЛ 2021/22
- Крутейший Гладкий, доминирующий Шахтер. Символическая сборная 13-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Кучер: Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли
- Бразильские СМИ: Виллаш-Боаш отказался возглавить киевское Динамо
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО