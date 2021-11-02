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Герой футбольного дня. Назарий Русин

Премьер-лига
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Раз в год... точнее, раз в полтора года

Герой футбольного дня. Назарий Русин

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Конкурировать с Довбиком очень сложно. Практически нереально, но в "Днепр-1" Назарий Русин переходил под четкое тренерское желание Игоря Йовичевича. Это не как в "Легию", где украинец оказался в большей степени "прицепом".

Йовичевич сказал – Йовичевич сделал. Шансы у Русина есть. В нескольких матчах сезона он выходил в основном составе, хоть и не на позиции чистого нападающего. Но чаще просто заменяет Довбика в ходе встреч. И так складывается, что редко уходит с поля без возможности отличиться. Матч с "Металлистом 1925" – 0,19 ожидаемых голов (xG), матч с ВПК-Агро в Кубке (забил) – 0,45; матч со "Львовом" в УПЛ – 0,22. Учитывая игровое время, проведенное Русином на поле, это не копеечные показатели.

Другое дело – реализация. Как можно было не завершить в пользу команды и своей личной репутации футбольный буллит в Тернополе (выездной матч против "Львова") – загадка. После вчерашнего матча, когда Русин вышел на хорошую ударную позицию, но затянул и с острого угла затем отправил мяч куда-то далеко от ворот, снова мелькнула мысль о форварде-неудачнике. Но вовремя подоспел навес от Никиты Кравченко.

Русин забил ударом головой, вынырнув из-за спины защитника. Это была не такая уж очевидная голевая возможность, но правильные маневры позволили нападающему превратить потенциально голевой шанс в реальное взятие ворот. Вспоминается сразу матч "Зари" в квалификации Лиги Европы против "Эспаньола" (2:2), в котором Русин тоже забил из неочевидной ситуации.

Может. Умеет. Но проявляет себя редко. Этот гол стал первым в УПЛ за последние почти полтора года. Скептики сразу вспомнят ироническую поговорку о палке и против нее у болельщиков Русина, к сожалению, сейчас очень мало аргументов.

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