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Хавбек Днепра-1: Наша команда набирает обороты и это очень радует

Премьер-лига
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Днепряне нанесли разгромное поражение "Минаю"

Хавбек Днепра-1: Наша команда набирает обороты и это очень радует

Фото: Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы над "Минаем" (4:0). Напомним, хавбек отметился голом и результативной передачей.

- Мы к каждому поединку готовимся одинаково, независимо от того, что именно за соперник нас ждет впереди. И нам сегодня все удалось сделать на поле из того, что мы запланировали.

– Сегодня тебя признали лучшим игроком матча. Это не первое для тебя признание в текущем сезоне?

– Нет, раньше еще не получал эту статуэтку лучшего игрока матча от Parimatch. Это, конечно, очень приятно, но главное, чтобы побеждала команда.

– Ты сегодня и забил, и отдал ассист, но в целом у тебя было много моментов в матче.

- Да, мог еще забивать сегодня, но стопроцентный был один только момент, когда Артем Довбик мне выкатил мяч, и я просто должен был тогда забивать.

– Может не так отдают, как ты?

– Да нет, все хорошо было. Я там должен был забивать.

– Эта победа закрепляет днепрян в еврокубковой зоне. Сегодня этот "Днепр-1" был так силен, или же соперник сыграл не лучшим образом?

– Наша команда набирает обороты, сыгрывается и все это очень радует. Надеюсь, что мы к каждому поединку будем подходить в стопроцентной готовности, как нас и настраивает главный тренер. Поэтому надеюсь, что впереди нас ожидают победы, - сказал Пихаленок.

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В статье: Александр Пихаленок ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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