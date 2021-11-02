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Хавбек Днепра-1: Наша команда набирает обороты и это очень радует
Днепряне нанесли разгромное поражение "Минаю"
Фото: Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы над "Минаем" (4:0). Напомним, хавбек отметился голом и результативной передачей.
- Мы к каждому поединку готовимся одинаково, независимо от того, что именно за соперник нас ждет впереди. И нам сегодня все удалось сделать на поле из того, что мы запланировали.
– Сегодня тебя признали лучшим игроком матча. Это не первое для тебя признание в текущем сезоне?
– Нет, раньше еще не получал эту статуэтку лучшего игрока матча от Parimatch. Это, конечно, очень приятно, но главное, чтобы побеждала команда.
– Ты сегодня и забил, и отдал ассист, но в целом у тебя было много моментов в матче.
- Да, мог еще забивать сегодня, но стопроцентный был один только момент, когда Артем Довбик мне выкатил мяч, и я просто должен был тогда забивать.
– Может не так отдают, как ты?
– Да нет, все хорошо было. Я там должен был забивать.
– Эта победа закрепляет днепрян в еврокубковой зоне. Сегодня этот "Днепр-1" был так силен, или же соперник сыграл не лучшим образом?
– Наша команда набирает обороты, сыгрывается и все это очень радует. Надеюсь, что мы к каждому поединку будем подходить в стопроцентной готовности, как нас и настраивает главный тренер. Поэтому надеюсь, что впереди нас ожидают победы, - сказал Пихаленок.
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